Seal 06 GT é a aposta da BYD para famílias ''eléctricas''

As novas tarifas impostas pela União Europeia sobre os carros fabricados na China não têm esmorecido o "ataque" das construtoras locais ao Velho Continente.

O Seal 06 GT é a mais recente proposta que a BYD irá estrear esta sexta-feira no salão automóvel de Chengdu, com o mercado europeu já no horizonte.

A posicionar-se entre o compacto Dolphin e a berlina Seal, tem por alvo as famílias jovens para quem um carro é mais do que apenas um meio de transporte.

Mesmo assim, o hatchback eléctrico não ousou seguir as linhas bem agressivas do Ocean-M Concept de que deriva, bem visíveis no difusor e na asa traseira nada discretos.

Com 4,63 metros de comprimento e 2,82 metros a separar os dois eixos, na sua base está a nova e-Platform 3.0 Evo, com maior capacidade de integração e melhor desempenho face à antecessora.

O Seal 06 GT será previsivelmente proposto com 160 kW (218 cv) para a variante de tracção traseira, e com 310 kW (421 cv) para a versão com tracção integral, alimentados por uma nova geração de baterias.

A vida a bordo segue a mais "pura tradição" da BYD com um tabliê plano onde estão montados o painel de instrumentação e o ecrã multimédia.

Mais especificações técnicas apenas serão reveladas na sua estreia no evento de Chengdu, com a chegada ao mercado europeu a acontecer apenas no próximo ano.

