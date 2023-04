Para os saudosistas do troar inconfundível dos escapes dos ferozes Abarth 595 e 695, os engenheiros da insígnia italiana replicaram esse som no novo Abarth 500e eléctrico.

Saudoso do barulho de um escape desportivo? Abarth 500e leva troar ao extremo!

A bordo está instalada a tecnologia Sound Generator, desenvolvida por uma equipa dedicada ao design de som em colaboração com os Sound Design Studios.

A concepção dessa sonoridade, assim como o seu desenvolvimento e integração foram realizados na divisão NVH da Stellantis, sendo a mesma entidade que validou o som do histórico sistema de escape Record Monza.

No projecto, que levou cerca de dois anos a ser concluído, foram investidas mais de 6.000 horas a analisar e a criar o som perfeito para cada uma das fases da experiência de condução.

Os técnicos de som concentraram-se no desenvolvimento do som e da respectiva maquete, bem como nas diferentes etapas de looping e desenvolvimento do software para a sua criação.

Parte dos testes e estudos de som foram realizados numa câmara semi-anecóica, especificamente concebida para ter níveis de ruído extremamente baixos no interior, bem como um elevado grau de isolamento acústico.

E, graças ao chão reflector, foi possível recriar uma superfície acusticamente reflectora como se fosse uma autêntica estrada.

De base, para ser o mais próximo possível do original, foi gravado o som actual do motor térmico da Abarth em diferentes fases de condução como a aceleração e desaceleração, a travagem e as curvas rápidas.

Efectuadas as calibrações sonoras específicas, as gravações foram depois analisadas para extrair todas as suas frequências distintas para criar um novo tom numa matriz virtual enriquecida por sons adicionais.

O resultado foi uma intensidade do Sound Generator System directamente proporcional à velocidade a que o automóvel é conduzido, com o som a ser processado de forma diferente através do altifalante traseiro exterior.

Varia desde o modo Idle, com o gerador de som a reproduzir o som do escape Record Monza com o motor ao ralenti, até ao modo Signature, alterado com base na própria velocidade, mantendo o timbre típico da Abarth com o motor de combustão interna.

O Abarth 500e é alimentado por um propulsor eléctrico com 113,7 kW (155 cv) e 235 Nm, apoiado por uma bateria de 42 kWh para uma autonomia até 250 quilómetros.

O lançamento é antecedido pela edição especial Scorpionissima pintada em Acid Green ou Poison Blue. Já com 60 pré-encomendas para o nosso país, é proposta por 43 mil euros na versão berlina, e 46 mil euros na variante descapotável.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?