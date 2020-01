Renault estreia Clio e Captur híbridos no salão automóvel de Bruxelas

Pode não ser uma das exposições mais importantes do continente europeu mas o Salão Automóvel de Bruxelas tem já duas estreias mundiais agendadas.

A Renault vai estrear os novos Clio E-Tech e Captur E-Tech Plug-In na próxima sexta-feira, quando as portas do certame abrirem ao público na capital belga.

A apresentação das duas novas versões antecede o lançamento, em breve, do Renault Mégane E-Tech Plug-In, alargando as opções de escolha dos públicos-alvo da marca.

Clio E-Tech reduz até 40% nos consumos

Equipado com uma bateria de 1,2 kWh de 230 volt, o Renault Clio E-Tech híbrido de 140 cv, que comporta um motor a gasolina de 1.6 litros aliado a dois motores eléctricos, está concebido para circular a uma velocidade máxima de 70 a 75 km/hora em modo 100% eléctrico.

Numa condução em circuito urbano até 80% naquelas condições, a marca gaulesa assegura uma poupança de 40% no consumo de combustível em relação aos modelos equipados com motor de combustão. As emissões poluentes, segundo a norma WLTP, serão bem abaixo dos 100 g/km.

Em termos estéticos, o Renault Clio E-Tech só se distingue do modelo equipado com motores de combustão pelo novo pára-choques traseiro e pelo símbolo da versão na porta da bagageira e no pilar central.

No interior, o Smart Cockpit apresenta um painel de instrumentos TFT de sete polegadas e o novo ecrã Easy Link, também de sete polegadas na horizontal, ou de 9,3 polegadas na vertical.

O novo painel digital apresenta uma variedade de imagens e animações específicas para híbridos, onde pode ser acompanhado o nível da bateria durante o carregamento ou quando o motor eléctrico está em acção.

Um pack opcional Hybrid Blue também está disponível para personalizar o exterior e o interior do Clio E-Tech.

Captur E-Tech Plug-In: 50 quilómetros "eléctricos"

Equipado com uma bateria de 9,8 kWh de 400 volt, o Renault Captur E-Tech Plug-In com uma potência de 160 cv, obtida a partir do motor a gasolina de 1.6 litros ligado a dois motores eléctricos, está preparado, segundo a norma WLTP, para percorrer 50 quilómetros em modo 100% eléctrico, a uma velocidade máxima de 135 km/hora em ciclo misto, ou a 65 km/hora em circuito urbano.

Um consumo de 1,5 litros de gasolina por cada centena de quilómetros percorridos em ciclo misto, com 32 g/km de emissões poluentes, são uma das mais-valias deste modelo, ainda de acordo com a norma WLTP.

Com três modos seleccionáveis no comutador Multi-Sense, a função Pure força a transição para a condução eléctrica se a bateria tiver carga suficiente.

Sob condições muito específicas, como nas ultrapassagens, pode-se seleccionar o modo Sport para que os três motores trabalhem em conjunto. Com o E-Save, o uso dos motores eléctricos é substituído pelo de combustão, permitindo economizar até 40% a energia da bateria.

Também no que à estética exterior diz respeito, a única diferença em relação ao Captur equipado com motor de combustão, apenas está patente na insígnia E-Tech Plug-In Hybrid colocada na porta da bagageira e no pilar central.

No interior, a disposição dos assentos permanece inalterada, sendo a principal diferenciação no painel de instrumentos. O modelo apresenta um painel digital TFT de 10,2 polegadas e um ecrã Easy Link de 9,3 polegadas.

Até 2022, o groupe Renault espera aumentar a sua oferta eléctrica com oito modelos totalmente eléctricos e 12 modelos híbridos e híbridos plug-in.

