Renault apresenta nova Kangoo… e relança a Express!

São duas novidades na mesma apresentação: a Renault avançou com a terceira geração da Kangoo e, para surpresa de muitos, "ressuscitou" a Express, desaparecida do mercado há 20 anos.

Equipados com motores a gasolina e a gasóleo, e transmissões manual e automáticas, embora sem revelar características técnicas, é já sabido que ambos terão motorizações eléctricas.

A chegada ao mercado está prevista para a Primavera do próximo ano, embora sem datas nem preços ainda definidos.

Kangoo: visual bem mais moderno

Proposta com dois comprimentos, a nova Renault Kangoo Van distingue-se pela frente completamente nova que lhe oferece um aspecto mais dinâmico.

A grelha do motor, com acabamentos em cromado, é ladeada pelos faróis horizontais com assinatura luminosa em C da marca, e pelo capô, musculado pelas nervuras verticais.

O pára-choques acolhe, na parte inferior, uma entrada de ar, e o redesenho das linhas laterais são rematadas pelos faróis de nevoeiro, enquanto a área traseira também foi completamente redesenhada.

Dentro do habitáculo, atenta-se no novo tabliê, com um visual bem mais moderno, acompanhado do ecrã do sistema de infoentretenimento Easy Link assente no meio das saídas de ar.





O volante de três raios também é novo, mantendo um painel de instrumentos convencional com um pequeno ecrã LCD.

Os bancos também foram redesenhados, para maior conforto de condutor e passageiros, e com maior durabilidade de acordo com o uso intensivo que irão ter.

Quanto aos sistemas de apoio à condução, contam-se o espelho interior digital Permanent Rear View, para melhor visibilidade traseira, controlo de estabilidade de atrelado e travam activa de emergência.





A capacidade de carga varia entre 3.300 a 3.900 litros na versão normal, e 4.200 a 4.900 litros na versão longa.

A porta lateral corrida, para um acesso mais fácil ao espaço de carga, aumentou de tamanho, para 1.4166 mm, com a eliminação do pilar central da carroçaria.

Uma nova prateleira amovível, para o transporte de objectos volumosos até por cima do banco do passageiro, permite libertar mais espaço no piso de carga.

Já a versão para passageiros oferece cinco verdadeiros lugares aos ocupantes, ganhando também novos assistentes à condução.

Renault Express volta à estrada

No anúncio da nova Kangoo Van, é a recuperação da Renault Express Van que acaba por dar mais impacto à apresentação.





Também este modelo, proposto nas variantes profissional e passageiros, com cinco verdadeiros lugares, partilha a linguagem estilística dos outros modelos da insígnia francesa.





A capacidade de carga varia entre os 3.300 e os 3.700 litros, oferecendo ainda mais 48 litros de espaço em locais específicos de arrumação.

Em termos de tecnologia a bordo, conta com o sistema multimédia Easy Link e diversos sistemas de apoio à condução.





Entre eles contam-se o auxiliar à visão traseira, alerta de ângulo morto, espelho de ângulo aumentado, e sensores de estacionamento à frente e atrás.

No final do primeiro trimestre do próximo ano chegam aos concessionários europeus as primeiras unidades da Renault Kangoo Van e Renault Express Van.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?