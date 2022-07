O que parecia ser um sonho aberrante é já uma realidade… embora seja difícil eliminar o "aberrante" do projecto.

Recorda-se do Fiat Multipla? Este ''monstro'' tem mais de 1.000 cv!

O 1000tipla, como é carinhosamente tratado este Fiat Multipla pelos seus criadores, promete disparar emoções, nem que seja pela loucura da ideia.

Afinal, são 1.000 cv de potência num monovolume que poucas saudades deixou quando os primeiros exemplares chegaram, em 1998, às estradas europeias.

O projecto nasceu há quase dois anos quando Sylvain Levy e Pierre Chabrier, mentores do canal Vilebrequin no Youtube, lançaram uma campanha junto dos internautas.

A dupla esperava conseguir cerca de 50 mil euros para recriar o monovolume mas a angariação de fundos ultrapassou um milhão de euros.

Um dos contributos mais importantes veio da parte da Michelin, que produziu os pneus especiais para esta máquina diabólica.

Com o dinheiro na mão, arrancaram de imediato para a construção, não sem alguns constrangimentos pelo meio.

Um dos mais graves foi a espera, durante meses, pela chegada de vários elementos da carroçaria fabricados por uma especialista japonesa de tuning.

Nada que apague a glória de o terem quase terminado, pelo menos ao nível do chassis e da carroçaria, como mostram as fotografias publicadas no Instagram.

Em espera está agora o "coração" do super desportivo: um motor com mais de 1.000 cv de potência fabricado pela AMG.

Falta saber se conseguirão homologar o Fiat 1000tipla para circular legalmente na estrada, uma tarefa que será ainda mais difícil do que a construção do carro.

