Qual é o mais bonito? Audi R8 LMS GT2 ganha seis pinturas especiais

É daqueles apaixonados automóveis que vê no Audi R8 um super desportivo que dispensa comentários? A marca alemã aguçou agora o apetite com seis versões especiais para R8 LMS GT2 para as pistas de competição.

Color Edition é o nome de baptismo para estes seis modelos únicos, com um preço de partida de 349 mil euros, a que se somam os respectivos impostos.

Os seis desportivos de competição têm acabamentos em Kyalami Green, Misano Red, Nogaro Blue, Sebring Black, Tactical Green e Vegas Yellow, e só terão esta edição.

"Pela primeira vez em 13 anos de história de corridas com os parceiros da Audi Sport, estamos a oferecer este conceito de cores", sublinhou Chris Reinke, responsável da divisão desportiva da marca.

"Cada um dos nossos modelos da Color Edition garante uma individualidade pura" nas pistas de corridas".

A insígnia germânica revelou pela primeira vez o Audi R8 LMS GT2 em meados de 2019, sendo o seu super carro de competição mais potente de todos os tempos.

A alimentá-lo está um bloco V10 naturalmente aspirado de 5.2 litros e 639 cv de potência, alinhado com um sistema de escape construído sob medida.

A carroçaria também sofreu várias alterações que o tornam significativamente mais largo do que a versão legal para circular em estrada.

