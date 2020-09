Para celebrar as cinco vitórias do R8 LMS nas 24 Horas de Nürburgring desde 2012, a Audi acaba de lançar o R8 "Green Hell", uma versão exclusiva e ainda mais especial do superdesportivo da marca de Ingolstadt.

Novo Audi R8 "Green Hell" presta homenagem às cinco vitórias nas 24H de Nürburgring

Com uma carroçaria num verde específico (também pode ser encomendado em preto, branco ou cinzento) inspirado no esquema de cores do carro número 1 da equipa Audi Sport Team Phoenix, este R8 "Green Hell" conta ainda com jantes de 20’’ em preto ou vermelho e com um tejadilho em preto mate.

Para reforçar ainda mais o carácter agressivo desta versão, a Audi pintou de preto mate as capas dos espelhos laterais, a asa traseira e o enorme difusor posterior, que acomoda as duas tradicionais saídas de escape ovais.

Já no interior, destacam-se os acabamentos em Alcantara com pespontos em verde - como a carroçaria - nos bancos desportivos, na consola central, no encosto de braços e ainda no volante.

Quanto à mecânica, nada de novo, mas isso não são más notícias, muito pelo contrário. É que a alimentar este modelo está um bloco V10 atmosférico de 5.2 litros que produz 620 cv.

Este motor, que está associado a uma caixa automática S tronic de sete relações que envia a potência às quatro rodas através do sistema quattro, faz com que este R8 acelere dos 0 aos 100 km/h em 3,1 segundos e atinja os 331 km/h de velocidade máxima.

Esta série especial do Audi R8 está limitada a apenas 50 unidades e já tem preço para o mercado alemão: 233.949 euros.