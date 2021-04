Apresentados na última semana o Q4 e-tron e Sportback e-tron, eis que a Audi mantém o acelerador a fundo na mobilidade eléctrica com o A6 e-tron.





A6 e-tron: Audi a todo o gás na electrificação da gama

O protótipo da futura berlina eléctrica Sportback da marca dos quatro anéis foi revelado no salão automóvel de Xangai.

Nova plataforma eléctrica

Em relação ao A6 convencional, o Audi A6 e-tron partilha apenas as suas dimensões, reflectidas em 4,960 mm de comprimento por 1,960 mm de largura e 1,440 mm de altura.

O A6 e-tron será o primeiro Audi a ser construído sobre a plataforma Premium Platform Electric (PPE), desenvolvida em conjunto com a Porsche.

Para o segundo semestre de 2002 estão previstos os novos Audi Q5 e-tron e Q6 e-tron, assim como a próxima geração do Porsche Macan eléctrico.

À partida, as principais linhas estéticas do protótipo ficarão muito próximas da versão final que irá entrar na linha de montagem.

Estética tradicional

Ao contrário do Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron, que revelam linhas fluidas, o A6 e-tron está mais próximo da linguagem estética tradicional da Audi.





Significa isso que o desenho fastback do modelo consegue um coeficiente aerodinâmico de Cx 0,22, reforçado por um difusor agressivo que reduz as turbulências dos fluxos de ar.

À frente destaca-se o enorme painel fechado, delimitado por baixo e nas laterais por várias entradas de ar para refrigerar os componentes do motor eléctrico e da bateria.

A própria pintura na cor heliosilver, que a Audi diz realçar a estética do Audi A6 e-tron, consegue reflectir uma percentagem significativa da radiação térmica dos raios solares sobre o habitáculo.

A marca alemã assegura mesmo que, nessas condições, quase não será necessário usar o sistema de ar condicionado em dias de maior calor.



A nível tecnológico realça-se ainda o sistema luminoso que o modelo irá integrar, com os faróis Digital Matrix LED a atingirem uma qualidade quase cinematográfica.





Ao actuarem como mini-projectores, o A6 e-tron pode projectar um jogo de vídeo numa parede, para condutor e passageiros jogarem enquanto esperam pelo carregamento da bateria.

Atrás, o protótipo recebe novos farolins com efeito 3D, constituídos por uma nova geração de elementos OLED digitais que actuam como uma ecrã com uma faixa contínua luminosa.

Além disso, é possível criar variações luminosas personalizáveis ao gosto pessoal de cada condutor.

Mais de 700 km com uma carga

Em termos de autonomia, o A6 e-tron está preparado para circular mais de 700 quilómetros com uma única carga da bateria de 100 kW localizada entre os eixos, partilhando a tecnologia de carregamento de 800 watts com o e-tron GT.

A Audi afirma que dez minutos de carregamento serão suficientes para ganhar mais de 300 quilómetros de autonomia, demorando 25 minutos para conseguir 80% da carga total da bateria.

A dar força às quatro rodas da berlina estão dois motores eléctricos com 350 kW (470 cv) de potência e 800 Nm de binário.





As versões mais básicas, no entanto, terão apenas um motor eléctrico, para uma aceleração de sete segundos dos 0 aos 100 km/hora, demorando menos de quatro segundos as variantes de alto desempenho.

Os futuros "eléctricos" da Audi baseados na PPE serão fabricados na Europa e na China, com a fabricante a reforçar a sua parceria com a chinesa First Automobile Works (FAW).

Já o Porsche Macan electrificado construído na mesma plataforma, será produzido no Velho Continente.

