Seis semanas após a apresentação mundial, foram ontem revelados os preços do Audi e-tron GT quattro e do RS e-tron GT para o nosso país.





e-tron GT já chegou: saiba os preços do 'eléctrico' mais potente da Audi

O Audi e-tron GT quattro tem um preço base de 106.618 euros, com o RS e-tron GT a arrancar nos 145.678 euros.

Estilo igual, potências diferentes

Em termos estilísticos não há diferenças de maior, para além da sigla RS: a única diferença reside na potência colocada no solo e na respectiva autonomia da bateria.

As duas variantes partilham a mesma bateria de 85,7 kWh e os mesmos dois motores para cada um dos eixos, assim como a caixa automática de duas velocidades.

O Audi e-tron GT quattro comporta à frente um propulsor de 175 kW (238 cv) e outro atrás a debitar 320 kW (435 cv) para uma potência total conjugada de 350 kW (476 cv).

Com o Launch Control activado, o coupé dispara para os 390 kW (530 cv) e 640 Nm, mas apenas por dois segundos.

Quanto ao RS e-tron- GT, o mesmo motor dianteiro é mantido mas atrás, o segundo propulsor oferece 335 kW (456 cv).





Essa diferença sente-se de imediato na potência total entregue, chegando aos 440 kW (598 cv), que sobe para 475 kW (646 cv) e 830 Nm com o Launch Control activado.

Em termos de desempenho, o e-tron GT quattro bate nos 100 km/hora em 4,1 segundos, mas o RS e-tron GT baixa a fasquia para 3,3 segundos.

Autonomia alargada

A autonomia no modelo menos potente ronda os 431 a 488 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP, baixando para os 429 a 472 quilómetros na variante mais acelerada.

Para a autonomia alargada contribuem as jantes de design especial, que são de 19 polegadas no e-tron GT quattro, e de 20 polegadas no RS e-tron GT, sendo as de 21 polegadas opcionais para ambos os modelos.





A velocidade máxima está, na versão mais dócil, limitada a 245 km/hora, enquanto na variante mais poderosa chega aos 250 km/hora.

Equipamentos diferenciadores

São cinco os lugares do Audi e-tron GT quattro, dispondo da chave advanced key com sensor de movimento para abertura da bagageira, Audi Connect Plus, Audi Smartphone Interface e Audi Phone Box.

Está ainda equipado com bomba de calor, bancos dianteiros eléctricos, jantes em liga leve de 19 polegadas, suspensão com controlo de amortecimento e tecto em vidro panorâmico.





Já o o Audi RS e-tron GT está equipado com bancos dianteiros desportivos com encosto integrado Plus, faróis Matrix LED com indicadores dinâmicos, suspensão pneumática adaptativa e jantes em liga leve de 20 polegadas.

O Audi e-tron GT conta ainda com o pacote opcional Essencial, no valor de 5.315 euros, que é exclusivo para o nosso país.

As opções incluem diversos equipamentos que são de série no RS e-tron GT, como as jantes em liga leve de 20 polegadas, suspensão pneumática adaptativa e sistema de som Bang & Olufsen Premium com som 3D.

