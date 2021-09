Em Maio soube-se que a Bugatti estava a fabricar uma mesa de ‘pool’ em parceria com a espanhola IXO.





Primeira mesa de 'pool' da Bugatti pronta para entrega

O primeiro exemplar está já pronto para ser entregue a um milionário americano mas antes foi alvo de uma sessão fotográfica ao lado de um Bugatti Divo.

Parte da colecção Bugatti Lifestyle da insígnia alsaciana, a mesa foi construída numa estrutura de titânio, fibra de carbono, alumínio e pele.



A adorná-la está uma placa com o logótipo EB e o número um da série limitada de 30 exemplares.

Não é apenas o logótipo que distingue este "objecto" desenhado pelo arquitecto Peter Eisenman mas também todos os acessórios que a acompanham.

Um rack de tacos montado na parede, com acabamento em fibra de carbono, e um ecrã táctil de alta resolução com 13 polegadas, para marcar as pontuações, fazem parte do conjunto.

Através do ecrã, é ainda possível controlar remotamente as operações e a iluminação da mesa.

Os fanáticos por detalhes exclusivos também não deixarão de reparar que as extremidades dos tacos, em alumínio anodizado, são idênticas aos botões dos Chiron e do Divo.

Como em qualquer hiper carro da marca francesa, os clientes podem criar a sua própria peça de arte pessoal pela selecção quase infindável de cores em pele e fibra de carbono.

O preço de cada uma das mesas de bilhar não foram revelados mas acredita-se que ficará bem abaixo do valor de hiper bólide da Bugatti.

