De acordo com um estudo da federação Europeia de Transporte e Ambiente, Portugal é o quinto país da europa que mais carros eléctricos vende. Os dados fazem parte do relatório "Mission (almost) acomplished", divulgado esta segunda-feira pela associação ambientalista Zero.

A Noruega, como já vem sendo hábito, surge na liderança deste ranking com os automóveis eléctricos a ocuparem 68% das vendas e assume-se como o único país onde mais de metade dos automóveis vendidos são eléctricos.

Logo abaixo surge a Suécia, com 26%, a Finlândia, com 15%, e os Países Baixos, com 13%.

No primeiro semestre deste ano, 11% dos automóveis novos vendidos em Portugal eram eléctricos, com os veículos híbridos e totalmente eléctricos a ocuparem um espaço semelhante no mercado, cerca de 6% cada.

A quota de automóveis eléctricos nas vendas totais deverá atingir os 10% em toda a Europa até ao final deste ano, o que se traduz em cerca de um milhão de automóveis, o dobro do registado em 2019. Este número deve aumentar para os 1,8 milhões de automóveis em 2021.

Recorde-se que o eléctrico mais vendido em Portugal no primeiro semestre deste ano foi o Nissan LEAF, com 663 unidades comercializadas, deixando para trás o Tesla Model 3 (657 unidades) e o Renault Zoe (643 unidades).

O novo Peugeot e-208, com 278 automóveis vendidos, surge na quarta posição, logo à frente do Smart Fortwo (167), BMW i3 (133), Jaguar I-Pace (133) e MINI Cooper SE (104).