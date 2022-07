Porsche Taycan: actualizações gratuitas de 'software' melhoram autonomia e gestão da bateria

A Porsche vai actualizar o software dos Taycan que irão entrar nos concessionários este ano, mas os principais beneficiados serão os donos dos mais de 75 mil exemplares que já circulam na estrada desde 2019.

Em vista está a melhoria da eficiência do sistema de propulsão, assim como a conectividade, as funções de assistência à condução e, inclusivamente, o processo de recarregamento da bateria.

Além de incluir a opção de funções e equipamentos individuais desbloqueados após a compra, também vai melhorar a capacidade de actualizações remotas em todas as variantes do Taycan.

A actualização é gratuita mas, para receberem as melhorias, os carros terão de passar por um centro Porsche para os dados serem transmitidos e para os técnicos verificarem se tudo funciona de forma correcta.

Gráficos mais apurados

No que respeita ao sistema motriz, e nas versões com tracção integral, o indicador no ecrã táctil multimédia irá mostrar o fluxo de energia nas acelerações de desacelerações.

Na condução nos modos Normal e Range, é "retirada" a potência do motor dianteiro nas baixas e médias acelerações.

Além disso, serão mantidas as configurações de recuperação automática de energia, independentemente do programa de condução seleccionado.

A gestão térmica da bateria também foi melhorada, com o calor residual dos componentes eléctricos a serem usados para elevar a sua temperatura e, consequentemente, alargar a autonomia.



A melhoria do Porsche Communication Management (PCM) e do Porsche Connect é visível nos novos gráficos e conteúdos do ecrã táctil multimédia, que também se tornou mais fácil de usar, e do visor head-up.

O reconhecimento de voz e o cálculo das rotas foram igualmente melhorados, e a aplicação Spotify passa a estar integrado no sistema, sendo ainda compatível com o Android Auto sem fios.

Os sensores do ParkAssist passam a ter maior alcance, enquanto a busca de lugares livres e de estacionamento automático foram melhorados, para incluir espaços "apertados" que antes eram descartados.

Filtrar estações de recarga

Será igualmente possível seleccionar as estações de carregamento que aparecem no navegador com base nas suas velocidades de recarga.



Há ainda a possibilidade de substituir o carregador de bordo de 11 kW por um de 22 kW, uma operação que não é gratuita, ao contrário da actualização de software.

A substituição está associada à activação da função Plug&Charge, uma tecnologia que já integrada em alguns postos de carregamento.

Após o registo prévio, no qual deve ser introduzido o número de um cartão bancário, basta ao condutor ligar o cabo de carregamento ao Porsche Taycan sem que tenha de recorrer a qualquer aplicação.

