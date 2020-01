A homenagem é mais do que merecida: a 1 de Janeiro, dia em que completou 75 anos de idade, o piloto belga viu a Porsche prestar-lhe um tributo especial com uma edição exclusiva do mítico 911, a primeira feita com a série 992.





Porsche homenageia Jacky Ickx com 911 especial

O Porsche 911 Belgian Legend Edition, assim foi baptizado o bólide criado a partir do Carrera 4S, tomou forma pela mão da Porsche Exclusive Manufaktur.

A ideia original partiu do próprio capacete azul com risca branca com que Jacky Ickx se celebrizou nas 24 Horas de Le Mans ao volante dos Porsche 936, 908 e 956, com os quais teve cinco das suas seis vitórias nas décadas de 70 e 80.

O modelo especial, pintado em X Blue, é também o primeiro 992 a receber o cobiçado Paint to Sample da marca germânica.

Uma etiqueta com a bandeira belga e a assinatura do ás do volante no pilar B do lado do condutor realçam a exclusividade do Porsche 911 Belgian Legend Edition, assentes numas jantes especiais em liga leve de 20 e 21 polegadas com detalhes em branco.

O interior também recebeu toques distintos em pele, com pespontos de cruz Pebble Grey, na consola de instrumentação, nos painéis das portas, com pormenores em fibra de carbono, e nos novos bancos desportivos.

Outros elementos estilísticos especiais compreendem o apoio de braço central em pele com a assinatura de Jacky Ickx, enquanto a insígnia Belgian Legend Edition está gravada nos protectores das soleiras das portas.

