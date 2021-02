É mais um virar de página nos 210 anos de história da Peugeot: o construtor francês revelou esta quinta-feira o novo logótipo do leão que simboliza a raça da marca.





Peugeot: logótipo do leão renovado para novos rugidos da marca

A nova insígnia, desenvolvida pelo Design Lab da Peugeot, é a 11.ª evolução quando o primeiro brasão foi concretizado em 1850.

A renovação do logótipo, que será estreado na nova geração do Peugeot 308 a ser revelado a 18 de Março, quer estar em sintonia perfeita com os novos produtos automóveis do construtor e pela sua integração no grupo Stellantis.

Conquistar novos mercados, acelerar o crescimento internacional através da exportação do estilo e do saber fazer da marca, alinhados com a elegância francesa servem de suporte ao novo brasão.

O visual mais moderno tem por objectivo "coroar a passagem da marca para um mercado superior", como já tinha sido previsto no protótipo e-Legend apresentado em 2018 no salão automóvel de Paris.

Em comparação com o emblema do e-Legend, nota-se uma fonte mais fina e uma escrita menos arredondada, com a face do leão e da juba com um desenho menos detalhado.

A Peugeot explica que o brasão apresenta um aspecto plano, o que deverá permitir jogar com as cores mesmo que o tom principal seja o preto.

Todos os concessionários da marca, assim como o portal electrónico e produtos paralelos irão adoptar quanto antes o novo desenho.





Entretanto, a acompanhar o lançamento da renovação da imagem do construtor, será lançada uma campanha publicitária.

Apoiada no lema The Lions of Our Time (Os Leões do Nosso Tempo), será a primeira levada ao terreno pela marca nos últimos dez anos.

É um convite e uma chamada de atenção para os consumidores reassumirem o controlo do bem mais precioso que é o tempo, transformando-o com mais qualidade, mais rico e mais vivo.

Apontando à inovação como marca generalista, a Peugeot propõe uma experiência em ambiente online, a bordo dos seus modelos automóveis e nos seus pontos de venda.

