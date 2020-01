Pep Guardiola já "espatifou" 540 mil euros em carros

Foi esta segunda-feira manchete no diário The Sun: Pep Guardiola pode ser um dos melhores treinadores do mundo mas é um condutor "miserável" quando lhe passam um volante para as mãos, uma aura ganha quando treinava o Barcelona.

O homem que tem comandado os destinos do Manchester City, desde 2016, já conseguiu "destruir" quatro carros de luxo avaliados em 540 mil euros!

A proeza é revelada pelos jornalistas espanhóis Lu Martín e Pol Ballús, autores de Pep's City: The Making of a Superteam, que descreve o papel que Pep Guardiola teve para voltar a colocar o Manchester City no firmamento do futebol inglês e mundial.

Espelhos laterais a voar por embates ridículos, enganar-se a abastecer com gasolina um carro que consome gasóleo ou "atirar" um desportivo para a sucata são apenas algumas das suas proezas!

