Não está a correr nada mal a José Mourinho os primeiros dias à frente do Tottenham Hotspurs, na tentativa de levar a equipa londrina para os lugares cimeiros da liga inglesa de futebol.





Carros de José Mourinho replicam sucesso do The Special One

No sábado, conseguiu que os seus pupilos ganhassem por 3-2 na deslocação ao campo do West Ham, e na terça-feira, em jogo da Liga dos Campeões, que levassem de vencida, por 4-2, os gregos do Olympiacos, depois de terem estado a perder por 2-0.

Ora, o que poucos dos nossos leitores devem saber são os carros que já lhe passaram pelas mãos, sinónimo da impressionante ascensão do treinador português, coroada quando foi designado, em 2014, embaixador da Jaguar.

Espreite a fotogaleria e perceberá como o sucesso do The Special One está exemplificado nesses automóveis.

