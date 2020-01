Rowan "Mr. Bean" Atkinson tem colecção automóvel milionária

A sua personagem Mr. Bean pode não o revelar, mas a verdade é que Rowan Atkinson é um verdadeiro "petrol head" e tem uma garagem milionária. Entre as dezenas de automóveis que detém, destaca-se um Jaguar MK7, um Land Rover Defender, um BMW 328, um Aston Martin Vantage, um Mercedes SLS AMG e um Aston Martin V8 Zagato. Isto já para não falar dos vários Rolls-Royce que tem e no Mercedes 500E com motor V8 de 5.0 litros que acaba de colocar à venda.





Mas o carro mais especial que passou pelas mãos de Rowan Atkinson foi um McLaren F1 comprado em 1997 por 640 mil libras. Ao contrário do que acontece com grande parte destes automóveis, este McLaren não ficou guardado na garagem e somou quase 65 mil quilómetros nos 18 anos que se seguiram.

Pelo meio Rowan Atkinson teve dois acidentes com ele, um em 1999 e outro em 2011, sendo que desta última vez a reparação demorou cerca de um ano e custou umas impressionantes 910 mil libras, qualquer coisa como 1,16 milhões de euros.

Pouco depois, em 2015, Rowan decidiu por um termo a esta história e colocou o seu F1 à venda por 8 milhões de libras, cerca de 9,26 milhões de euros.