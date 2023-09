Do metaverso à realidade basta um pequeno passo, como a Cupra mostra com o radical DarkRebel que levou ao salão automóvel de Munique.

Pena ser só um protótipo: Cupra DarkRebel salta do metaverso para o mundo real

Concebido originalmente como um protótipo digital, transformou-se em carne e osso numa shooting brake de dois lugares com rasgos estéticos fantásticos.

Descrito como uma provocação de design, foi projectado por quase 300 mil membros da Tribo Cupra através do Hyper Configurator da marca espanhola.

A vida como um videojogo

O DarkRebel adopta uma assinatura luminosa triangular que, conjugada com uma pintura com a aparência de mercúrio líquido, acentua uma agressividade fora do comum.

Com 4,5 metros de comprimento por 2,2 de largura e 1,3 de altura, o impacto visual está mais do que assegurado com a abertura vertical das portas.

A insígnia desportiva não definiu os valores do sistema motriz nem a capacidade da bateria, mas ambos nem sequer eram o objectivo primordial do projecto.

Os bacquet SuperSport com estrutura transparente definem o "conforto" a bordo, com a transparência a estar igualmente presente no selector de marchas.

As emoções e experiências do piloto e do acompanhante são potenciadas pela variação da iluminação informativa ambiental sobre os modos de condução.



Uma espinha dorsal, criada em 3D, quase faz a vez da consola central, com o piloto a ser confrontado com um volante inspirado nos jogos de vídeo.

A mesma ideia está patente no painel de instrumentação, com os gráficos a serem exibidos num estilo futurista.

Sensações extremas

Como não poderia deixar de ser, a selecção de um dos três modos de condução assegura sensações únicas ao volante.

O Quadrado Exponencial amplifica a experiência de condução através da moderna instrumentação.

O cockpit digital é ilustrado com gráficos futuristas e um avatar 3D personalizável que "humaniza" todo o processo.





Já o Cubo Exponencial assume o ADN desportivo da marca, para uma experiência electrizante inspirada nos carros de corrida dos jogos de vídeo.

Com ele, o piloto pode seguir em tempo real a sua posição e os tempos por volta no circuito, sem esquecer os dados do seu desempenho.

No Infinito Exponencial, o piloto mergulha no território desconhecido do MetaHype da Tribo Cupra com o desportivo estacionado a carregar a bateria.

Uma pena que a insígnia espanhola não tenha avançado se alguma vez haverá um modelo de produção derivado do DarkRebel; o sucesso seria imediato!

