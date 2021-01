O futuro é 'eléctrico': Volvo vai triplicar produção até 2022

Alimentada pelo forte crescimento dos seus modelos electrificados no ano passado, principalmente no segundo semestre, a Volvo anunciou que vai triplicar, até 2022, a produção de veículos eléctricos na fábrica de Ghent.

É na fábrica belga que a Volvo constrói o XC40 Recharge e a sua variante híbrida plug-in, estando igualmente prevista, para o final deste ano, a montagem de um novo Volvo com zero emissões poluentes baseado na plataforma CMA.

O construtor escandinavo viu as vendas de viaturas 100% eléctricas e híbridas plug-in subirem 29% por cento no mercado europeu, apesar de todas as condicionantes impostas pela pandemia da Covid-19.

Nos mercados americano, onde tem a liderança do segmento plug-in, e no chinês, também registou fortes vendas.

A Volvo Cars vendeu 661.713 unidades em 2020, registando uma descida de 6,2% nas vendas a nível mundial em relação ao ano anterior. Todavia, nos últimos seis meses, registou uma subida de 7,4%, com 391.751 carros vendidos.

O Volvo XC60, com 191.696 unidades, foi o modelo mais vendido da marca, seguido do XC40 (185.406) e do XC90 (92.458).

O Velho Continente foi a região mais importante, com 287.902 unidades vendidas (- 15,5% em relação a 2019), seguido pela China (166.617 / + 7,5%) e Estados Unidos (110.129 / + 1,8%).

A Volvo irá lançar vários outros "eléctricos" num futuro próximo, para que em 2025 metade das suas vendas globais venham de modelos com zero emissões.

