Volvo XC40 já tem versões mild-hybrid. Saiba quanto custam!

A Volvo continua empenhada na electrificação da sua gama e o Volvo XC40 Mild Hybrid é o exemplo mais recente dessa estratégia, que prevê um milhão de viaturas electrificadas até 2025.

Já disponível no mercado português, com preços que começam nos 46.538 euros, o novo Volvo XC40 Mild Hybrid está disponível com duas motorizações a gasolina que assentam num bloco de quatro cilindros em linha com 2.0 litros de capacidade auxiliado por um turbocompressor.

A primeira, denominada B4, produz 190 cv de potência e conta apenas com tracção dianteira. Já a segunda, B5, debita 247 cv enviados às quatro rodas.

Comum a ambas as motorizações é a caixa automática de oito velocidades e o sistema mild-hybrid de 48 V que está associado ao sistema de recuperação de energia, reduzindo assim o consumo de combustível e as emissões. A Volvo promete reduções de até 15%.

No que ao equipamento diz respeito, importa dizer que a motorização B4 está disponível nas versões Momentum Plus, Inscription e R-Design, ao passo que a B5 pode ser encomendada com os níveis de equipamento Inscription e R-Design.

O novo Volvo XC40 Mild Hybrid já está disponível para venda em Portugal e começa nos 46.538 euros para a versão B4 Momentum Plus e nos 55.051 euros para a versão B5 Inscription.