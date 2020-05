Volvo S60 Recharge. Híbrido de 405 cv já chegou a Portugal!

A Volvo anunciou esta terça-feira a chegada ao mercado nacional do S60 Recharge, a versão híbrida plug-in do S60, e nós já sabemos os preços.

Disponível com três versões de equipamento (R-Design, Inscription e Polestar Engineered), o S60 Recharge apresenta-se ao serviço com uma mecânica híbrida que tem por base o motor T8 a gasolina da marca sueca, produzindo 390 cv de potência e 640 Nm de binário máximo, números que sobem para uns ainda mais impressionantes 405 cv e 670 Nm para quem optar pela versão mais equipada Polestar Engineered.

A potência é enviada às quatro rodas através de uma caixa automática Geatronic de oito velocidades, com o S60 Recharge a precisar de apenas 4,6 segundos para chegar aos 100 km/h. A versão Polestar Engineered, com mais 15 cv de potência, cumpre o mesmo registo em apenas 4,4 segundos. Comum às três versões é a velocidade máxima, fixada nos 250 km/h.

Com preços a começar nos 62.726 euros (ou nos 45 mil euros + IVA redutível para empresas), a fabricante sueca reivindica consumos de 1,7-2,1 l/100km e 38 g/km de emissões de CO2.

As versões R-Design e Inscription destacam-se por contarem, de série, com painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, estofos em couro, ar condicionado automático de duas zonas, jantes de 18 polegadas, cruise control, limitador de velocidade, sistema de ajuda de permanência em faixa e sensores de ajuda ao estacionamento.

Por outro lado, a versão com assinatura da Polestar destaca-se por contar com jantes de 19 polegadas, sistema de som premium da Harman Kardon, volante aquecido com patilhas selectoras de velocidade e um painel de bordo com apontamentos em couro.

Tabela de Preços:

S60 Recharge R-Design 62.726 euros

S60 Recharge Inscription 62.726 euros

S60 Recharge Polestar Engineered 69.984 euros