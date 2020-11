Novo Opel Mokka chega em Março e já pode ser encomendado. Saiba os preços

É um dos modelos que promete distinguir-se nas estradas europeias, e que já está disponível para encomenda no nosso país, com a chegada das primeiras unidades previstas para Março.

Falamos do novo Opel Mokka, um crossover de linhas compactas e dinâmicas, e com um espírito desportivo francamente atraente.

Primeiro modelo a exibir a nova imagem frontal Opel Vizor da marca alemã, estreia igualmente o Pure Panel num habitáculo totalmente digital nos níveis de equipamento superiores, com ecrãs até dez e 12 polegadas, e com um número mínimo de teclas de controlo.

Proposto com quatro níveis de equipamento – Edition, Elegance, GS Line e Ultimate –, é complementado por três motorizações.



A apoiar o lançamento do modelo, em curso está uma campanha promocional de 1.500 euros para as versões com equipamento GS Line e Ultimate.

Emotividade eléctrica

A "estrela" da gama está na variante 100% eléctrica, em relação às versões a gasolina e gasóleo, com um preço a partir de 36.100 euros.

Equipado com uma bateria de 50 kWh para uma autonomia até 324 quilómetros, segundo o ciclo WLTP, o motor eléctrico tem uma potência de 100 kW (136 cv) e um binário instantâneo de 260 Nm.

Com três modos de condução (Normal, Eco e Sport), o Opel Mokka-e atinge os 100 km/hora em nove segundos e apenas 3,7 segundos para ir dos 0 aos 50 km/hora, para uma velocidade máxima limitada a 150 km/hora.

Num posto de carregamento rápido até 100 kW, a bateria recupera 80% da energia eléctrica em 30 minutos.

Está ainda preparado para variadas opções de recarregamento, seja em instalações monofásicas ou trifásicas de 11 kW, com wallbox ou tomada doméstica.

Da gama de acessórios faz parte um cabo de recarregamento universal com vários adaptadores para ligar à maioria dos postos de carga europeus.

Gasolina e gasóleo também são opções

Quanto às motorizações ditas convencionais, o Opel Mokka é proposto com um bloco turbo de 1.2 litros a gasolina, com uma eficiência e um desempenho elevados, aliado a uma poupança substancial no consumos.

A variante menos potente coloca no solo 100 cv de potência e 204 Nm de binário através de uma caixa manual de seis velocidades.

A versão de 130 cv com 230 Nm pode ser equipado com uma transmissão automática de oito relações com patilhas se série no volante, ou com a caixa manual de seis velocidades.

No campo do gasóleo está o motor turbodiesel de 1.5 litros, associado a uma transmissão manual de seis velocidades.

Com 110 cv de potência e 250 Nm de binário, o Opel Mokka 1.5 Turbo D, apresenta consumos médios de 3,8 litros por cada 100 quilómetros e emissões poluentes de 100 g/km, sendo ambos os valores segundo o antigo ciclo NEDC.

Alerta de colisão frontal e detecção de peões com travagem automática de emergência, programador de velocidade adaptativo, posicionamento de faixa, reconhecimento de sinais de trânsito, e câmara traseira de 180º, com assistência automática ao estacionamento, alerta de flanco e alerta de ângulo morto são alguns dos sistemas de apoio à condução que equipam o crossover.

No que ao sistema de infoentretenimento diz respeito, estão disponíveis o Multimédia Rádio e Multimédia Navi, com ecrã táctil de sete polegadas, e o topo de gama Multimédia Navi Pro, com visor táctil de dez polegadas.

Compatíveis com Apple CarPlay e Android Auto, possuem comandos de voz integrados, podendo ainda comportarem o Opel Connect.

Este serviço oferece navegação em tempo real, com informações de tráfego actualizadas, ligação directa à assistência em viagem e função de chamada de emergência eCall.





Versão a Gasolina Potência Preço 1.2 Turbo Edition 100 cv 21.100 euros 1.2 Turbo Edition 130 cv 22.600 euros 1.2 Turbo Edition AT8 130 cv 24.600 euros

1.2 Turbo Elegance 100 cv 23.600 euros 1.2 Turbo Elegance 130 cv 25.100 euros 1.2 Turbo Elegance AT8 130 cv 27.100 euros

1.2 Turbo GS Line 100 cv 24.100 euros 1.2 Turbo GS Line 130 cv 25.600 euros 1.2 Turbo GS Line AT8 130 cv 27.600 euros

1.2 Turbo Ultimate 100 cv 27.100 euros 1.2 Turbo Ultimate 130 cv 28.600 euros 1.2 Turbo Ultimate 130 cv 30.600 euros

Versão a Gasóleo Potência Preço 1.5 Turbo D Edition 110 cv 24.500 euros 1.5 Turbo D Elegance 110 cv 27.000 euros 1.5 Turbo D GS Line 110 cv 27.500 euros 1.5 Turb D Ultimate 110 cv 30.500 euros

Versão 100% Eléctrica Potência Preço Edition 100 kW (136 cv) 36.100 euros Elegance 100 kW (136 cv) 38.600 euros GS Line 100 kW (136 cv) 39.100 euros Ultimate 100 kW (136 cv) 42.100 euros