Novo Jaguar F-Pace ao ritmo de 'Lies' de MK e Raphaella

Com a nova canção Lies do produtor americano, e com Raphaella na voz, a campanha Hard to Forget conta com talentos do mundo da música, moda, televisão e fotografia.

O projeto marca também o início da colaboração da insígnia com a Sony Music, para apoiar artistas emergentes na nova plataforma musical 4th Floor Creative.

"Foi muito divertido colaborar com a Jaguar na série Hard to Forget", explica MK. "O design automóvel sempre me entusiasmou; aliás, estudei arquictetura antes de dedicar-me à música".

Entre os criadores que irão descobrir o novo Jaguar F-Pace estão Mishael Phillip. O fotógrafo nigeriano, crescido em Londres, especializou-se a documentar e situações do quotidiano que despertam a curiosidade nos espectadores.

No projecto estão ainda a estilista de moda Judy Wu e a apresentadora de televisão Laura Winter, que grava podcasts para ciclistas femininas.

O novo Jaguar F-Pace, apresentado em Setembro de 2020, conjuga um exterior imponente a um interior renovado e artesanal.

Já disponível no nosso país a partir de 69.845 euros, destaca-se a variante híbrida plug-in, com uma autonomia 100% eléctrica até 53 quilómetros, entre a gama de motorizações de quatro e seis cilindros em linha.





