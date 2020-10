Após o lançamento da nova geração do Fiat 500 exclusivamente eléctrica nas variantes berlina e cabriolet, eis que o construtor italiano surpreende o mundo automóvel com o electrificado Fiat 500 3+1.





Novo Fiat 500 3+1 agora tem três portas

Sim, o compacto citadino ganha agora três portas, sendo a terceira de abertura invertida e apenas do lado do passageiro.

Eliminou-se o pilar B para que assim fosse possível, facilitando a entrada e saída dos ocupantes do banco traseiro ou para acomodar mais facilmente a "cadeirinha" para as crianças.

Fechada a porta "suicida", não se vislumbra qualquer diferença na carroçaria do Fiat 500 3+1 em relação aos seus pares, sem qualquer alteração nas suas.

Ressalva-se apenas o aumento do peso do citadino em 30 quilos devido à terceira porta, que só pode abrir quando a principal também estiver aberta.

Tal como já tinha sucedido com os "irmãos" berlina e cabrio, o Fiat 500 3+1 será primeiro proposto na versão limitada La Prima Opening Edition com as cores Rosa Gold, Azul Glacier e Preto Onyx.

Outros pormenores exclusivos compreendem faróis dianteiros Full LED num estilo Infinity, jantes bicolores de 17 polegadas com corte adiamantado, guarnições cromadas nos vidros e nos painéis laterais, retrovisor interno electrocromático e sensores de estacionamento drone view a 360 graus.





Contam-se ainda o tablier e os bancos em pele ecológica, sendo os dianteiros reguláveis em seis posições, o volante bicolor e a personalização exclusiva "La Prima" na consola.

Variante @Action para jovens urbanos

A entrada na gama do novo Fiat 500 faz-se com a versão @Action, equipada com um motor eléctrico de 70 kW (95 cv), menos potente do que o que equipava originalmente o modelo, alimentado por uma bateria de 23,8 kWh.

Capaz de circular mais de 180 quilómetros em condução mista com uma única carga, segundo o ciclo WLTP, vê a autonomia aumentar para lá dos 240 quilómetros em circulação urbana.

Em termos de desempenho, acelera dos 0 aos 100 km/hora em 9,5 segundos para uma velocidade de ponta de 135 km/hora.





A equipá-lo está um sistema de carregamento rápido de 50 kW, bastando dez minutos para conseguir uma autonomia de 50 quilómetros.

Destacam-se ainda os diversos assistentes de condução de série, como a travagem de emergência autónoma com reconhecimento de ciclistas e peões, saída involuntária de faixa e leitura de sinais de trânsito, entre outros sistemas de apoio.

A conectividade é assegurada por um sistema de infoentretenimento que tem como base o suporte ergonómico para telemóvel, aliado a uma ligação Bluetooth para ligar aos altifalantes da viatura, e a uma aplicação específica para interagir com a viatura.

A estética do novo Fiat 500 @Action reflecte o seu público-alvo, jovem e urbano, composto por faróis de halogéneo e jantes de 15 polegadas.





O interior é marcado pelos bancos revestidos em Seaqual, fibra derivada de plástico reciclado parcialmente recolhido dos oceanos, com motivos decorativos geométricos específicos, e um tabliê em preto.

Um ecrã TFT digital a cores de sete polegadas, que assume o lugar de um painel de instrumentos convencional, permite ao condutor ver os dados mais importantes da viatura, incluindo a sua autonomia e o seu estado de carregamento.

@Passion e @Icon mais poderosos

As versões @Passion e @Icon do novo Fiat 500 recorrem ao motor eléctrico de 87 kW (118 cv), alimentado por uma bateria de 42 kWh, para uma autonomia de 320 quilómetros em circulação mista e 460 quilómetros em condução urbana, segundo o ciclo WLTP.

A velocidade máxima está autolimitada a 150 km/hora, podendo acelerar dos 0 aos 100 km/hora em nove segundos, e dos 0 aos 50 km/hora em 3,1 segundos.





O tempo de espera para o carregamento rápido de 85 kW é substancialmente reduzido, bastando 35 minutos para carregar a bateria até 80% da sua autonomia ou cinco minutos para 50 quilómetros.

Quanto à estética, a variante @Passion está equipada com jantes bicolores de 15 polegadas com acabamento brilhante, enquanto o interior dispõe de dois níveis de acabamento.

Pode optar-se pelo tablier preto e bancos em fio Seaqual, com motivo chevron e costuras em prateado, ou pelo tablier branco e bancos azuis, também com a mesma decoração.

Já a versão @Icon conta com jantes de 16 polegadas com acabamento brilhante enquanto o habitáculo tem a mesma cor da carroçaria.

Há ainda a opção de poder escolher-se, nesta variante, um revestimento que reproduz o efeito da madeira natural no tablier e no volante um material vegan em vez de couro.





À escolha estão tons em cinzento-escuro com detalhes em cobre, ou cinzento claro com pormenores em azul.

A conectividade para ambas as versões é assegurada a partir do telemóvel e com o sistema de infoentretenimento UConnect 5, associado a um ecrã de 7 polegadas, além do Apple CarPlay e Android Auto sem fios para serviços ligados através da Uconnect Box.

Aos assistentes de condução presentes na versão @Action, é acrescentado ao @Passion o cruise control como equipamento de série.

O @Icon, no entanto, ganha um ecrã de 10,25 polegadas, assim como o sistema de navegação, com a vantagem de os assistentes de condução presentes já permitirem, em estreia neste segmento, a condução semi-autónoma de nível 2.

E, para abri-lo e pô-lo a funcionar, basta usar o comando sem botões, na forma de um seixo do rio, sem que tenha de tirá-lo do bolso.

Resta agora saber quando a nova gama Fiat 500 chega ao mercado nacional e a que preço já que, do lado da marca, não foi avançada qualquer informação nesse sentido.

