Novo 'e-Routes' facilita viagens em ''eléctricos'' da Citroën

A Citroën tem um novo e mais eficiente planeador de rotas para facilitar as viagens nos "eléctricos" ë-C4 e ë-C4 X.

Chama-se e-Routes by Free2Move Charge e baseia-se num algoritmo de planeamento avançado de rotas.

A análise em tempo real dos dados do veículo, apoiado num sistema de navegação conectado, permite a gestão imediata das viagens e carregamentos.

A aplicação, em ligação com o automóvel, recebe dados do veículo como o nível de autonomia da bateria, uso de energia ou modo de carregamento.

Com base nessa informação, dá indicações específicas como a autonomia prevista e o nível de carga à chegada do destino.

Compatível com Android Auto e Apple CarPlay, o utilizador só precisa de identificar-se na sua conta MyCitroën para aceder às funcionalidades e-Routes.

A aplicação pode ser acedida via telemóvel ou através do ecrã táctil multimédia com função mirroring.

Com lançamento em Outubro, a aplicação já incluída no pacote Connect Plus é gratuita durante 12 meses para os novos clientes dos Citroën ë-C4 e ë-C4 X.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?