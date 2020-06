Novo BMW M5 foi parar às redes sociais antes de ser revelado

O novo BMW M5 acaba de "escapar" para as redes sociais dias antes da sua estreia oficial. Esta imagem, partilhada na conta de Instagram "Wilcoblok", mostra um M5 que adopta as recentes modificações visuais estreadas no BMW Série 5, com particular destaque para as novas entradas de ar dianteiras e para a nova assinatura luminosa.

Não é possível ver como será a traseira do M5 (2021), mas podemos esperar uma secção ainda mais musculada e agressiva do que a apresentada no Série 5, com destaque para um difusor de ar central e claro, para as já tradicionais quatro saídas de escape.

Mas vamos ao que mais importa, o motor, e aqui não deverá haver alterações. A alimentar este "monstro" deverá estar o mesmo motor V8 biturbo de 4.4 litros com 600 cv de potência e 750 Nm de binário, associado a uma caixa automática de 8 velocidades capaz de enviar a potência para as quatro rodas ou apenas para as rodas traseiras, através de um diferencial activo.

Quanto à versão M5 Competition, e tal como já acontece, espera-se que tenha 625 cv e que seja capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,3 segundos.