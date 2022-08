Model S Plaid e Model X Plaid da Tesla quase a chegar; saiba quanto custam

As propostas mais rápidas e potentes da Tesla já são conhecidas há mais de um ano mas tardava a sua chegada ao Velho Continente.

Pois a marca de Elon Musk revelou esta quarta-feira os preços para os "vitaminados" Model S Plaid e Model X Plaid, com as primeiras entregas no nosso país a acontecerem antes do fim de 2022.

Autênticos "foguetes"

Desde o primeiro momento que qualquer modelo da Tesla se destacava pelo poder do seu sistema motriz e pela larga autonomia que oferecia aos condutores mais ansiosos.

Com as variantes Plaid do Model S e Model X, esses trunfos foram reforçados ou não oferecessem os três motores eléctricos que equipam a berlina e o SUV a abismal potência de 761 kW (1.035 cv).

São prestações que ultrapassam por completo o que um condutor dito "nomal" está à espera de um carro que não é para levar para um circuito de corridas mas antes para se deslocar no dia-a-dia.

Afinal, não sendo nenhum deles um super desportivo, o arranque dos zero aos 100 km/hora assim o ditam: 2,1 segundos para o Model S Plaid, e mais cinco décimas de segundo para o Model X Plaid, ambos com rollout.

A velocidade máxima, para o primeiro, atinge os 322 km/hora, com o segundo a "ficar-se" pelos 262 km/hora; números impressionantes quando qualquer um deles pesa mais de duas toneladas.

Convém assinalar, no entanto, que é necessário uma actualização especial do software que os equipa, assim como rodas e pneus específicos para conseguir aqueles desempenhos.



A bateria de 100 kWh que os equipa promete uma autonomia até 600 quilómetros para a berlina, e 528 quilómetros para o SUV.

Mais refinado

Há também várias actualizações nos dois modelos, que viram o peso reduzido em alguns quilos e melhorado a gestão térmica e dos sistemas electrónicos, sem esquecer a melhor afinação das cadeias cinemáticas.

Se a nível exterior os retoques feitos visaram melhorar a aerodinâmica, com o Model S a ter agora um Cx de 0,208, o interior foi totalmente renovado.



Ao centro do tabliê destaca-se um enorme ecrã de 17 polegadas mas é o volante yoke que chama mesmo a atenção, talvez por estar ausente nos "eléctricos" mais convencionais.

Com chegada prevista aos concessionários até ao final do ano, já são conhecidos os preços para ambas as propostas.

O Tesla Model S Plaid tem um preço de partida de 141.990 euros, com o Model X Plaid a arrancar nos 145.990 euros.

