Mercado automóvel: queda de 28,5% em Janeiro

O novo ano arrancou com as vendas automóveis em descida acentuada, com Janeiro a reflectir uma queda de 28,5% em relação ao mesmo mês de 2020.

Foram matriculados 12.512 veículos ligeiros e pesados no primeiro mês deste ano, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Este número só não foi pior porque várias centenas de veículos híbridos viram o Imposto Sobre Veículos (ISV) liquidado em 2020 devido ao seu agravamento aprovado no Orçamento de Estado para este ano.

Dividido por segmentos, no nosso país foram matriculadas 10.029 viaturas ligeiras de passageiros novas, correspondente a menos 30,5% do que no mesmo mês do ano anterior.

Já o mercado de ligeiros de mercadorias matriculou 2.098 unidades em Janeiro, um decréscimo de 19,2% face ao mesmo mês de 2020.

Quanto aos segmentos de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, verificou-se uma queda de 20,8 por cento em relação a Janeiro do ano passageiro, tendo sido matriculados 385 veículos daquelas categorias.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?