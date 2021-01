Mercado automóvel cai 33,9%; marcas de luxo contrariaram queda

É para esquecer 2020 no que às vendas de viaturas novas diz respeito, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal, e muito por causa da crise económica que o País enfrenta devido à pandemia da Covid-19.

O ano que agora findou registou uma queda global de 33,9% em relação a 2019, com apenas 176.992 veículos novos ligeiros e pesados vendidos. Só em Dezembro, essa quebra chegou aos 19,4%, correspondente a 18.290 viaturas.





Ligeiros de passageiros caem 35%

De todas as marcas comercializadas no nosso país, apenas quatro, e todas elas de luxo – Porsche, Ferrari, Aston Martin e Bentley –, não viram as vendas caírem.

De Janeiro a Dezembro, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros novos totalizaram 145.417 unidades, traduzindo-se numa variação negativa de 35% relativamente ao mesmo período de 2019.

É uma das quebras mais pronunciadas na União Europeia, com o nosso país a ficar apenas à frente da Croácia.

Nas matriculações de veículos ligeiros comerciais nos últimos 12 meses, a queda também foi abrupta: uma descida de 28,3%, correspondente à venda de 27.578 unidades.

A soma de ambos os mercados dá uma queda de 34%, patente nas 172.995 viaturas novas matriculadas.



O mercado de veículos pesados também não ficou imune à crise, ao registar uma descida de 28,3%, correspondente à venda de 3.997 unidades.

Renault segura liderança

A Renault mantém-se líder no mercado de ligeiros de passageiros e comerciais, com 22.704 veículos vendidos e 13,1% do mercado, seguida de muito perto pela Peugeot (21.494 e 12,4%) e, mais distante, a Mercedes (14.884 e 8,6%).

Há também uma inversão mais notória no tipo de combustível, com os motores a gasolina a representarem 44,2% das vendas, seguidos pelos propulsores a gasóleo, com 32,8%.

Positivo é o facto de as viaturas electrificadas, sejam elas 100% eléctricas, híbridas plug-in e híbridas tradicionais, já representarem, com 21,6%, mais de um quinto do mercado automóvel de ligeiros de passageiros.

Com 31.599 unidades vendidas, as motorizações híbridas convencionais e plug-in ficaram com a fatia de leão deste segmento (61,6%), correspondente a 19.469 veículos vendidos.

