Mazda3 ganha actualizações na segurança activa e infoentretenimento

O Mazda3 viu actualizados diversos sistemas nas áreas de segurança e de infoentretenimento para uma utilização mais simplificada.

Os comandos e controlos nos volantes da berlina e do hatchback adoptaram uma tonalidade mais escura para uma "leitura" mais fácil das funções.

O ecrã táctil multimédia de 12,5 polegadas está agora mais ergonómico ao ser montado num ângulo direccionado para o condutor.

As instruções de navegação dos Apple CarPlay e Android Auto são agora apresentadas no visor Active Driving, uma estreia num modelo Mazda.

Estão igualmente disponíveis versões sem fios para ambos os sistemas, facilitando a ligação dos telemóveis com a viatura.

A navegação passa a contar com pesquisa online de pontos de interesse, enquanto foram melhoradas as funcionalidades de mapeamento off-road.

A solução, combinada com um sensor giroscópio 3D, calcula a posição do veículo com maior precisão, mesmo quando o sinal de GPS é mais fraco.

Duas outras evoluções são o carregamento sem fios de telemóveis, e a substituição das entradas USB-A para USB-C.

Ambos modelos incluem ainda actualizações na área da segurança cibernética para travar intrusões informáticas.



Segurança reforçada

No domínio da segurança activa, integra agora alerta de distracção do condutor, e melhorou o sistema de travagem autónoma de emergência.

A assistência "inteligente" de velocidade, alinhado com o suporte de tráfego e cruise control também estão mais precisos.

A gama Mazda3, nas variantes hatchback e berlina, compreende as linhas Prime-Line, Exclusive-Line e Homura.

No capítulo mecânico mantêm-se as motorizações a gasolina mild hybrid 2.0 e-Skyactiv G de 122 e 150 cv, e 2.0 e-Skyactiv X de 186 cv.

Segundo as versões, associam-se a caixas manuais ou automáticas Skyactiv de seis relações, com a entrada na gama a fazer-se a partir de 33.255 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?