Visual exterior e interior revistos, e uma nova palete de cores para a carroçaria marcam a renovação do Mazda2.

Mazda2 reconfigura gama e renova-se por fora e por dentro

A gama também foi reestruturada em quatro níveis de equipamento, com as versões Centre-Line e Exclusive-Line a focarem-se num conceito mais prático.

Já as linhas Homura e Homura Aka apostam num carácter mais desportivo com elementos distintos para o compacto citadino.

Extensíveis a toda a gama são os sistemas de segurança activa e apoio à condução, assim como as novas cores Aero Grey e Air Stream Blue.

Gama mais prática

O Mazda2 assume, nas versões Centre-Line e Exclusive-Line, uma secção frontal que integra um grande painel colorido na secção inferior da grelha.

O visual à frente é realçado pelo novo desenho do pára-choques, com a secção inferior da grelha a ser mais proeminente com a moldura em preto brilhante.

O painel da grelha tem a mesma cor da carroçaria pintada em Soul Red Crystal, Snowflake White, Platinum Quartz, Polymetal Grey ou Air Stream Blue.

Nas opções cromáticas em Machine Grey, Deep Crystal Blue, Ceramic Metallic e Aero Grey, esse painel é pintado em Jet Black, a mesma cor da própria grelha.

Esta conta ainda com um pequeno elemento em amarelo, que se repete no friso em preto do pára-choques traseiro renovado.



O conjunto é realçado por jantes em ferro de 15 polegadas com tampões a duas cores para a versão Centre-Line.

Já a Exclusive-Line ganha rodas em ferro de 16 polegadas pintadas em preto brilhante.

O interior de qualquer uma destas versões exibe uma combinação semelhante de cores, bem patente no tabliê onde assenta o novo painel de instrumentos.

Evolução desportiva

A realçar o espírito mais desportivo do Mazda2 estão os níveis de equipamento Homura e Homura Aka, a tirarem partido da filosofia estética Kodo.



Além do novo desenho do pára-choques frontal, o Homura adopta uma grelha em favo de mel preta com detalhe em vermelho, e retrovisores laterais em preto brilhante.

Atrás, o pormenor em vermelho surge quase no limite do friso negro do pára-choques renovado, dispondo de jantes em liga leve de 16 polegadas em preto.

O Homura Aka adopta a mesma configuração na grelha e nos retrovisores laterais mas as jantes do mesmo diâmetro são maquinadas em preto.

A reforçar o tom mais aguerrido do compacto citadino está o tejadilho pintado em preto brilhante.

Por dentro, o Homura adopta bancos em tecido preto com detalhes em vermelho, a contrastar com o painel de instrumentos em preto brilhante.



No Homura Aka, os bancos revestidos em tecido e pele pretos têm detalhes em vermelho, e o volante em pele tem aquecimento.

Potências de 75 a 115 cv

A nível mecânico, o Mazda2 mantém o bloco Skyactiv-G de 1.5 litros com 75, 90 e 115 cv, sempre associado à caixa manual Skyactiv MT de seis relações.

A motorização de 75 cv é exclusiva da versão Centre-Line, enquanto o motor micro-híbrido e-Skyactiv G de 90 cv destina-se aos restantes três níveis.

A unidade mild hybrid e-Skyactiv G de 115 cv é exclusiva do topo de gama Homura Aka.

O renovado compacto citadino integra o sistema G-Vectoring Control Plus, agora usando os travões para aplicar o controlo directo do movimento de guinada.

Versões Configurações Preços Centre-Line seis 20.860 a 24.775 euros Homura quatro 25.580 a 26.130 euros Exclusive-Line seis 26.395 a 30.050 euros Homura Aka cinco 27.795 a 31.050 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?