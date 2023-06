Mazda MX-5 à desfilada pela Nacional 2

Dezenas de MX-5 voltaram este fim-de-semana à estrada para percorrerem a cada vez mais popular Nacional 2.

Para esta edição de 2023, o Clube MX-5 Portugal juntou 30 desportivos de diferentes gerações e configurações, para ligarem Chaves até ao centro de Faro.

Foram 738,5 quilómetros de puro prazer pelos 35 municípios que a via atravessa, com paragens em locais como Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, e Barragem da Aguieira, na foz do Dão.

Penacova, Sertã, Vila de Rei, Ponte de Sôr, Barragem de Montargil, Torrão e Olhão foram outros lugares visitados ao longo dos três dias que durou a jornada.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?