Mazda MX-30 é agora híbrido 'plug-in' para reforçar qualidades do irmão eléctrico

O Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV assinala o regresso do motor rotativo ao mercado, complementando a gama apenas composta pela variante 100% eléctrica.

Candidato na categoria Híbrido Plug-In do Ano e ao troféu Tecnologia do Ano no concurso Carro do Ano 2024 no nosso país, foi agora reapresentado aos jurados na última sexta-feira.

"Trata-se de um automóvel que, pelas suas características únicas, permite recolocar a Mazda num patamar muito representativo", explica Luis Morais, director geral da Mazda Motor Portugal.

O Aquela Máquina já teve a oportunidade de conduzi-lo e a experiência foi mais do que satisfatória para um crossover que tem a cidade como terreno ideal.

Valências reforçadas

Com as primeiras unidades já entregues em Novembro, o MX-30 e-Skyactiv R-EV reforça as valências já presentes no "eléctrico" MX-30 e-Skyactiv EV.

As diferenças entre ambos os modelos são quase invisíveis; apenas se percebem nos logótipos na bagageira e nas laterais do crossover.

O habitáculo mantém o desenho elegante e os bons acabamentos do "eléctrico", ressaltando na consola central o revestimento em cortiça portuguesa.

A equipar o híbrido plug-in está uma bateria de 17,8 kWh para 85 quilómetros, que pode chegar aos 110 numa condução puramente urbana.



O pequeno motor rotativo Wankel, com apenas 830 centímetros cúbicos, desenvolve 75 cv e 116 Nm mas não é sua função mover o crossover.

O propulsor está dedicado apenas à função de gerador, alimentando o motor de 125 kW (170 cv) e 260 Nm, 25 cv mais potente do que a versão 100% eléctrica.

Sem ligação mecânica às rodas, o motor rotativo alimenta um gerador que gera a energia necessária para alargar a autonomia para além dos 600 quilómetros.

Face a uma bateria com tão reduzida capacidade, o recarregamento demora 50 minutos de 20 a 80% através de uma wallbox a 11 kW em corrente alternada.

O grande trunfo, no entanto, está na capacidade de carregá-la até 80% em 25 minutos num posto de corrente contínua de 36 kW.

Além disso, o carregador de bordo bidireccional alimenta dispositivos eléctricos e electrónicos até 1500 watts através de uma tomada no porta-bagagens.



100% eléctrico até 110 km

A autonomia nunca foi o ponto forte do primeiro Mazda totalmente alimentado a electrões.

Apesar do visual original e da qualidade de construção, a distância limitada a uns curtos 200 quilómetros tornava quase impossível sair das zonas urbanas.

Na estrada ou na cidade, mantém as qualidades intrínsecas de um "eléctrico" mas com uma condução mais racional do que emotiva.

Significa que as acelerações não são o seu forte mas também não foi nesse sentido que foi pensado.

Mais preocupado em consumos racionais, os zero aos 100 km/hora fazem-se em 9,1 segundos para uma velocidade máxima de 140 km/hora.

Felizmente, os 170 cv estão sempre disponíveis, pelo menos enquanto houver carga na bateria, para manter uma condução mais enérgica.



Se em modo eléctrico o consumo ronda os 17 kWh/100 km, em circulação híbrida ronda os quatro litros de gasolina por cada 100 quilómetros.

O consumo com a bateria esgotada eleva-se sobremaneira mas, felizmente, a regeneração de energia é elevada.

Suave na cidade e na estrada

Ágil quanto baste, apesar destas limitações, a direcção é precisa e a suspensão firme sem comprometer demasiado o conforto a bordo.

Nas curvas, o comportamento do crossover é muito reconfortante graças à montagem da bateria entre os dois eixos.

O centro de gravidade fica bem mais baixo, ao mesmo tempo que centra as massas em benefício de um equilíbrio dinâmico.

Com três modos de gestão da energia – EV, Normal (híbrido) e Carga – pode-se comandar os diferentes modos de regeneração através das patilhas no volante.



E, embora não seja absolutamente necessário, sente-se a falta da função e-Pedal para facilitar ainda mais a condução citadina.

Já em estrada aberta, é difícil ficar indiferente ao ruído do motor rotativo quando o desempenho é mais elevado, mesmo se o habitáculo está bem isolado.

O Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV é proposto nos níveis Prime-Line, Advantage, Exclusive-Line e Makoto, complementados com uma versão inédita Edition R.

A entrada na gama faz-se a partir dos 40.974 euros para um máximo de 46.474 euros de acordo com os equipamentos de série e respectivos opcionais.

