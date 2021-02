Maybach 57S especial do ex-ditador Muammar Gaddafi está à venda

O que é preciso para ter a luxuosa berlina de um ditador? Muito dinheiro e sentido de oportunidade!

A Auto Leitner, um concessionário holandês especializado em carros raros e exclusivos, tem à venda um Maybach 57S especial pela módica quantia de 961.950 euros.

O coupé de luxo foi comprado por Muammar Gaddafi em 2010 mas nunca chegou a ser entregado ao ditador líbio, derrubado do poder e assassinado, um ano depois, num violento golpe de estado.

Este modelo, no entanto, tem um pedigree que não está ao alcance de todos. Foi uma das oito berlinas da marca premium da Mercedes transformadas pela Xenatec.

A ideia era simples: transformar o Maybach 57 num coupé imponente… e esse desígnio foi amplamente conseguido com a remoção das portas traseiras e com o novo desenho da linha do tejadilho.

A transformação terá custado, à época, qualquer coisa como um milhão de euros, sem contar com os caprichos do dono na sua personalização.

Certo é que, dos 200 previstos, apenas oito exemplares do Xenatec Maybach 57S Coupé viram a luz do dia.

E o modelo em causa, com o chassis 004 e pintado em bege e branco, tem apenas 2.300 quilómetros no hodómetro, o que faz dele o coupé com menos quilometragem dos que foram construídos.

A motorizá-lo está um bloco V12 biturbo de 6.0 litros e 612 cv, uma potência suficiente para arrastar com rapidez este Xenatec Maybach 57S Coupé de 2,7 toneladas.

