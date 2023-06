A Mazda associou-se ao fotógrafo Ole Bielfeldt para mostrar a perícia que está por trás de cada modelo mas a partir de uma perspectiva completamente nova.

Macrofying: Mazda CX-60 revela perfeição Takumi em fotografias macro

O artista alemão de 22 anos, especialista na fotografia macro, explora o mundo que nos rodeia através de imagens e vídeos hipnotizantes.

Seja um fio de cabelo ou a estrutura cristalina de um floco de sal, Bielfeldt concentra-se na beleza simples dos objectos do nosso quotidiano.

A sua busca pela imagem perfeita alinha-se perfeitamente com a filosofia Takumi da Mazda, reservada apenas aos artesãos mais habilidosos.

"Takumi é essencial para criar algo único", explica Bahram Partaw, especialista de design da marca japonesa.

"Precisamos de um certo nível de habilidade para expressar algo que ninguém viu na estrada".

O topo de gama CX-60, criado segundo aquela filosofia, foi o alvo de atenção do fotógrafo desde o primeiro traço de lápis até à camada final de tinta.

Todos os detalhes são explorados sob a lente macro de Ole Bielfeldt de uma maneira que os adeptos do SUV nunca antes viram.

Com efeito, esta proposta presta-se bem à exploração do artesanato Takumi, com as costuras inspiradas nas técnicas de encadernação japonesas.

Também a elevada qualidade dos materiais a bordo, como a madeira e a pele Nappa, mostram o pensamento e o cuidado dedicados a cada pormenor.

Como afirma o construtor, o SUV assume com mestria a estética japonesa reflectida na sua perfeição.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?