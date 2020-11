Luxo: topo de gama DS 9 abre pré-encomendas em França

As primeiras entregas só acontecem em Setembro do próximo ano, pelo menos em França, mas a luxuriante berlina DS 9 promete fazer furor.

Proposta com dois níveis de equipamento – Performance Line+ e Rivoli+ – e as três motorizações já conhecidas – uma a gasolina e duas híbridas plug-in –, foram agora revelados os preços para o mercado francês.

A versão a gasolina PureTech 225 Automatic arranca nos 47.700 euros enquanto o híbrido plug-in E-Tense 225 começa nos 54 mil euros, tendo 48 quilómetros de autonomia 100% eléctrica.

O topo de gama está representado no E-Tense 4×4 360, com o preço a disparar para os 65.500 com o equipamento Performance Line+, a que se somam mais 2.900 euros se se optar pela variante Rivoli+.



Para mais tarde está prevista a terceira motorização híbrida plug-in, com o DS 9 E-Tense 250.

O luxo da berlina está assegurado, com a linha Performance Line+ a comportar um interior preto em Alcantara, com os bancos com detalhes em pele a exibirem pespontos carmim e dourado.

As incrustações de cristal nos interruptores abaixo do ecrã táctil central enfatizam a sofisticação até aos mínimos detalhes.

Na carroçaria, destaca-se o logótipo da linha de equipamento nas portas dianteiras e na grelha em preto brilhante, com as jantes de liga leve Black Mónaco de 19 polegadas a dar o remate final.

A linha Rivoli+ interliga materiais de qualidade com acabamento premium em forma de diamante, oferecendo três interiores diferentes: o primeiro, em pele Basalt Black, ou o Opera, com opção de duas cores na pele Nappa.

Quanto aos sistemas de apoio ao condutor, o DS 9 vem com recursos de condução autonóma de nível 2, suspensão adaptativa e faróis DS Active LED Vision.

Possui ainda monitorização da atenção do condutor e do ponto cego, assim como o reconhecimento activo de sinais de trânsito, e travabem automática de emergência.

Desconhece-se ainda quando chegará a berlina DS 9 ao nosso país e por que preços.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?