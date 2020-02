DS 9. Marca francesa tem novo topo de gama electrificado com 360 cv

A DS Automobiles acaba de expandir a sua gama de produtos, lançando uma berlina de luxo de três volumes que se assume como o novo topo de gama da marca francesa.



Numa gama até aqui formada por SUVs, o DS 9 chega para ser um automóvel de formato mais clássico, entrando directamente para o segmento D.

Com 4,93 metros de comprimento e 1,85 metros de largura, o DS 9 assenta na plataforma EMP2 - do grupo PSA - que já conhecemos do Peugeot 508, ainda que esta seja uma versão mais alongada. Ainda assim, e por contar com esta plataforma, o DS 9 conta com motor na dianteira - em posição transversal - e com tracção à frente, ainda que também possa ter tracção traseira.

Versão mais potente tem 360 cv

E isso só acontece porque este DS 9 é um híbrido plug-in, com um eixo traseiro electrificado, tal como o DS 7 Crossback E-Tense. Este modelo estará mesmo disponível com três versões híbridas (todas plug-in), denominadas E-Tense, com a mais potente a apresentar uma potência combinada de 360 cv.

A versão de entrada de gama, e a primeira a chegar ao mercado, será uma proposta com uma potência total combinada de 225 cv e apenas tracção dianteira, fruto de um bloco 1.6 PureTech com um propulsor eléctrico de 80 kW, o equivalente a 110 cv.

Mais tarde ficará disponível uma versão intermédia, com 250 cv de potência combinada e uma autonomia eléctrica superior, e a versão mais potente da gama, com 360 cv de potência total. Por fim, o DS 9 estará ainda disponível com um bloco a gasolina PureTech com 225 cv.

As versões electrificadas vão contar com dois modos de condução distintos: Hybrid e E-Tense Sport, sendo que este último ajusta a resposta do acelerador, a caixa de velocidades, a direcção e a suspensão pilotada. A estes dois modos de condução ainda se somam as funções "B" e "E-Save". A primeira permite reforçar a travagem regenerativa. A segunda deixa o condutor reservar autonomia totalmente eléctrica para usar mais tarde.

E por falar em autonomia eléctrica, importa dizer que o DS 9 vem com um carregador de bordo de 7,4 kW que permite carregar a bateria em apenas 1h30min.

Luxo para todos

O DS 9 é o topo de gama da marca francesa e isso já diz tudo o que podemos esperar dele. A imagem exterior requintada é combinada com um interior de referência, onde se destaca a qualidade dos acabamentos e o espaço a bordo, tudo para aumentar o conforto dos ocupantes. A diferença é que a DS promete o mesmo luxo para quem viaja atrás por comparação dos passageiros da frente. A marca francesa diz mesmo que quer dar "uma experiência de primeira classe a todos os ocupantes do DS 9", tendo para isso criado o DS Lounge, um conceito revolucionário de conforto.

Destaca-se ainda o apoio de braços central traseiro, que conta com espaços de arrumação e fichas USB para carregar o seu smartphone, além de reunir os comandos de massagem dos bancos e do sistema de iluminação ambiente.

Requinte de Bairro

A personalização é um dos elementos em maior destaque neste DS 9, que conta com vários temas para a decoração do interior, alguns deles baptizados com nomes de bairros parisienses, como DS Inspiration Bastille, DS Inspiration Rivoli ou DS Inspiration Opéra.

Tecnologia, tecnologia e…. tecnologia!

O DS 9 quer ser um automóvel de referência no segmento e, por isso, chega com um arsenal tecnológico capaz de assustar alguns dos seus rivais. O sistema DS Drive Assist reúne funcionalidades como cruise control adaptativo e assistente à manutenção em faixa, recorrendo depois ás câmaras deste modelo para lhe dar a possibilidade de condução semiautónoma de nível 2, até velocidades de 180 km/h.

Quanto ao DS Safety, reúne funções como o DS Night Vision, DS Driver Attention (alerta de cansaço do condutor), DS Active LED Vision (luzes que se adaptam em função da velocidade e das condições de condução) e DS Smart Access, que permite o acesso ao automóvel através do smartphone.

DS 9. Marca francesa tem novo topo de gama electrificado com 360 cv

Fica apenas a faltar referir o DS Park Pilot, um sistema que tal como o nome sugere, permite estacionar de forma automática. Até 30 km/h o sistema consegue detectar um lugar ao passar por ele. Cabe depois ao condutor seleccionar este lugar no ecrã táctil central e deixar o DS 9 fazer o resto (funciona em estacionamentos em espinha e paralelos).

Quando chega?

Com a produção a ser feita inteiramente na China, o DS 9 vai chegar ao mercado no primeiro semestre deste ano. Mas antes disso, e já durante a próxima semana, fará a primeira aparição pública no Salão Automóvel de Genebra, na Suíça. Os preços ainda não foram anunciados.