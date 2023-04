Lancia Concept mostra imagens do habitáculo antes da estreia

Só no próximo sábado é que se conhecerá o novo Lancia Concept mas Luca De Meo já avançou com mais algumas imagens do protótipo que irá relançar o nome da marca.

"O Lancia Concept será a expressão máxima da Sustentabilidade by Lancia, a que chamámos Sustylenability", explica o director executivo da insígnia italiana.

A colaboração com a Cassina, especializada em mobiliário de luxo, "permitir-nos-á ter interiores que se inspiram nas nossas casas".

Nas imagens do habitáculo, o recurso a formas geométricas puras e radicais percebe-se na invulgar mesa de centro, com os bancos em amarelo vivo a serem inspirados nas poltronas que fizeram a fama da marca.

Material da tradição da marca, o panno Lancia foi agora actualizado, com um novo visual decorrente de um veludo ocre de alta qualidade, feito a partir de fibras 100% naturais num processo com baixas emissões.

As superfícies de contacto, que exemplificam como serão os revestimentos dos futuros, terão mais de 50% de materiais ecossustentáveis, o que fará da Lancia a insígnia da Stellantis com mais produtos reciclados.

No sábado, o Lancia Concept será revelado em todo o seu esplendor pelo director executivo Luca De Meo.

