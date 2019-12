Lamborghini Huracán RWD conduz aviões em Bolonha

Imagine-se a aterrar num aeroporto depois de uma desgastante viagem. Espreita pela janela do avião e o que é que vê?

Um Lamborghini Huracán RWD a conduzir a aeronave até à placa de estacionamento. Uma bela recepção para despertar os sentidos, sem qualquer dúvida.

Pois é o que os passageiros podem esperar, desde o início desta semana, no aeroporto Guglielmo Marconi, em Bolonha, Itália.

Pela sexta vez, a Automobili Lamborghini e a entidade aeroportuária firmaram uma parceria, em que o Lamborghini Huracán RWD está no centro das atenções.

"Equipado" com um motor V10 naturalmente aspirado de 5.2 litros, com 588 cv de potência, o híper carro apresenta uma pintura muito especial projectada pelo Centro de Estilo da Lamborghini.

A carroçaria em cor de laranja exibe o grafismo próprio dos veículos que manobram dentro das aerogares, reforçado pela bandeira italiana nas portas, tejadilho, e entradas dianteira e traseira.

Uma barra de "pirilampos" no tejadilho, um rádio sempre ligado à torre de controlo do aeroporto e os distintivos adesivos ‘Follow Me’ complementam a função do bólide

Com uma velocidade máxima de 320 km/hora e acelerações dos 0 aos 100 km/hora , em 3,4 segundos, e dos 0 aos 200 km/hora em 10,1 segundos, acreditamos que o Lamborghini Huracán RWD não tentará disputar a descolagem dos aviões… até ver!

