Já há preços para o novo Hyundai i20 para o nosso país, apresentado esta sexta-feira à comunicação social, com uma campanha especial até ao final do ano por 14.540 euros.





Hyundai i20 pronto para as encomendas. Saiba os preços

Lançado originalmente em 2008, a terceira geração ganhou novos argumentos, colocando no mercado duas motorizações com três tipos de transmissão e três níveis de equipamento: Comfort, Style e Style Plus.

O topo da gama é marcado pelo motor 1.0 T-GDi, com 100 cv e 172 Nm, acoplado a uma transmissão automática de dupla embraiagem de sete velocidades ou a uma caixa manual de seis relações.

A entrada na gama faz-se com o motor 1.2 MPi de quatro cilindros, com 84 cv e 122 Nm, alinhado com uma transmissão manual de cinco velocidades.

Espaço suficiente para cinco pessoas

Sendo o primeiro modelo das marca sul-coreana a exibir a nova identidade estilística Sensuous Sportiness para a Europa, são elevadas as expectativas sobre o sucesso do hatchback.

E, a verdade é que o Hyundai i20 mostra um aspecto bem dinâmico, logo ao primeiro relance, graças aos novos pára-choques e à nova grelha dianteira.

Esse dinamismo é reforçado pelas linhas bem conseguidas do hatchback, quando visto de perfil, onde se realça o design único do pilar C.





O habitáculo prossegue essa filosofia, ao revelar um espaço interior apelativo e de bom gosto.

Destacam-se de imediato as lâminas horizontais que cobrem o painel de instrumentos, e as proporções dinâmicas que melhoram o espaço e a visibilidade para o condutor e os passageiros.

Com o aumento da distância entre eixos em relação ao seu antecessor, os ocupantes dos bancos traseiros ganham mais 88 mm para estenderem as pernas e mais 44 mm para os ombros.





A bagageira também cresceu 25 litros, oferecendo agora 352 litros de capacidade, que cresce até aos 1.165 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Bem recheado de tecnologia

Em termos de conectividade, a marca sublinha que o Hyundai i20 oferece os melhores serviços do segmento, com o emparelhamento, sem fios, do telemóvel ao Apple CarPlay e Android Auto.

Equipado originalmente com um visor táctil de oito polegadas com display áudio, pode incluir um novo ecrã digital de 10,25 polegadas.





Quanto às funcionalidades de segurança e assistência à condução SmartSense, no modelo destacam-se o alerta de arranque da viatura dianteira, e os sistemas de informação da velocidade máxima e de manutenção na faixa de rodagem.

A esses auxiliares juntam-se a travagem autónoma de emergência, após detecção de veículos ou peões, alerta de fadiga do condutor, assistente de estacionamento e controlo automático dos "máximos".

O sistema eCall permite aos ocupantes contactar os serviços de emergência ao carregar num botão, embora também ele seja activado se o airbag disparar.



Para além do preço especial de lançamento de 14.540€ até ao final deste ano, o novo Hyundai i20 está oferece uma valorização extra de 1.250€ na troca da viatura, e inclui uma garantia de sete anos sem limite de quilómetros, assim como na assistência em Viagem, e ainda sete anos de check-ups anuais gratuitos.





Equipamento Potência / Binário Preço 1.2 MPi Comfort 84 cv / 122 Nm 17.113 euros 1.0 T-GDi Style 100 cv / 172 Nm 18.873 euros 1.0 T-GDi Style + TT 100 cv / 172 Nm 19.323 euros 1.0 T-GDi DCT Style 100 cv / 172 Nm 20.473 euros 1.0 T-GDi DCT Style + TT 100 cv / 172 Nm 20.923 euros 1.0 T-GDi Style Plus 100 cv / 172 Nm 20.653 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?