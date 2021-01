Honda Civic e CR-V no top 5 dos modelos mais vendidos no mundo

A Honda viu dois dos seus modelos a ocuparem as quatro primeiras posições na tabela dos carros mais vendidos em 2020 a nível planetário.

De acordo com os dados do portal Focus2Move, o Honda CR-V foi o terceiro veículo mais vendido no mundo, tendo sido o segundo no segmento SUV, com mais de 700 mil unidades matriculadas.

O Honda Civic garantiu também o quarto lugar no segmento dos automóveis compactos, pelo segundo ano consecutivo, com cerca de 698 mil carros vendidos.

Em 2019, o Honda CR-V ocupava a mesma quarta posição dos modelos mais vendidos no seu segmento, enquanto o Honda Civic estava no terceiro lugar.

A nível global, a Honda classificou-se na quarta posição das marcas automóveis a nível mundial, com mais de 3,972 milhões de viaturas vendidas, correspondente a 5,3% de quota de mercado.

No nosso país, e num ano marcado pela Covid-19, com a consequente quebra de 35% na venda de automóveis ligeiros de passageiros, a Honda Portugal teve uma descida de 26%, com 1.024 viaturas matriculadas em 2020.

O Honda Civic foi o segundo modelo mais vendido da marca, precedido pelo Honda Jazz, que recebeu uma nova geração equipada com motorização híbrida no ano passado.

