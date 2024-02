Está apenas previsto para o mercado da América do Norte mas tem todos os ingredientes para ser um sucesso no Velho Continente.

Harmonia e potência: Mazda CX-70 apenas para a América do Norte

O novo Mazda CX-70 segue as premissas já definidas pelo europeu CX-60, reflectidas na elegância do visual desportivo e no generoso espaço a bordo.

A gama é composta pelo motor turbo e-Skyactiv G de 3.3 litros e seis cilindros, com tecnologia M-Hybrid Boost, e pelo bloco e-Skyactiv G PHEV de 2.5 litros.

À escolha na variante mild hybrid de 48 volts estão potências de 284 e 345 cv, com a opção híbrida plug-in a debitar 328 cv e 500 Nm.

Equipado com uma caixa automática de oito relações, não há dados sobre a bateria mas a autonomia deverá rondar os 50 quilómetros como no CX-90.

Elegância premium

Apoiado na estética Kodo, o novo SUV distingue-se pela grelha subtilmente diferente do CX-90 e pelos novos faróis LED, sem esquecer o tecto panorâmico.

O visual dinâmico é reforçado pelas jantes em liga leve de 21 polegadas e pelos detalhes contrastantes em preto.

A diferenciá-lo dos rivais mais directos está um interior com acabamentos premium, com a ênfase a ser dada ao espaço na segunda fila de bancos.

Essa ideia está bem presente na pele Nappa em cor de vinho nos revestimentos, directamente inspirados na edição especial 100th Anniversary do Mazda MX-5.

Ergonomia tecnológica

O desenho ergonómico do posto de condução é um dos trunfos do CX-70, à conta dos botões físicos para as funções mais rotineiras.

Comporta igualmente os mais recentes assistentes de condução, com o Cruising & Traffic Support a ser actualizado com o Unresponsive Driver Support.

Este sistema de emergência desacelera e para automaticamente o veículo se detectar que o condutor não responde aos alertas crescentes.

Conta também com o sistema Alexa para comandar por voz funções como a mudança de temperatura ou da estação de rádio.

O Mazda CX-70 deverá chegar aos Estados Unidos e Canadá na Primavera, sendo excluída a sua venda na Europa, que conta com o equivalente CX-60.

