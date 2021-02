Gamas Fiat 500, 500L e 500X renovadas e mais dinâmicas

O novo ano começou com uma renovação completa da gama Fiat 500 ao nível de equipamentos, cores e interiores.

São agora quatro os níveis de equipamentos – Cult, Dolcevita, Cross e Sport – para as séries 500, 500X e 500L.

As motorizações não sofreram quaisquer alterações, mantendo-se no Fiat 500 o motor Hybrid de 70 cv, e pelo bloco de 1.2 litros GPL com 69 cv GPL, com as encomendas a abrirem já neste mês de Fevereiro.

Para o 500X são propostos os motores a gasolina Firefly 1.0 de 120 cv e 1.3 de 150 cv, e os propulsores a gasóleo Multijet 1.3 de 95 cv e 1.6 de 130 cv.

O 500L está disponível com o motor a gasolina 1.4 de 95 cv e o diesel Multijet 1.3 de 95 cv.

Manter o culto na estrada

A entrada na gama, e para os três modelos, começa com a versão Cult, num tributo ao mundo pop, com a palete de cores a ganhar o novo Laranja Sicília.

Os interiores foram também renovados, com os bancos em tecido azul e o tabliê na nova cor Azul Techno.

Já a versão Dolcevita, também disponível nas três variantes automóveis, é uma reminiscência do boom económico da Itália do pós-Segunda Guerra Mundial, quando o Fiat 500 original foi lançado em 1957.





O interior inclui uma nova moldura para o tabliê na cor da carroçaria, e, tecnologicamente, compreende o sistema de infoentretenimento Uconnect num ecrã de sete polegadas com Apple CarPlay e Android Auto.

Detalhes cromados, tejadilho em vidro e jantes em liga leve de 15 polegadas completam o conjunto, com a opção de a carroçaria poder ser bicolor nos tons Branco Gelato e Cinzento Lunar.





A linha Cross, apenas disponível nos modelos 500X e 500L, tem para a primeira variante novos bancos com padrão "camuflagem", aplicações em vinil e ar condicionado automático.



A estética exterior foi renovada com barras no tejadilho e jantes em liga leve de 19 polegadas.

O Fiat 500L, com a nova linha Cross, viu reforçado o estilo crossover com jantes em liga leve de 16 polegadas, faróis de nevoeiro e ar condicionado automático.





A sua tecnologia foi reforçada com sensores de luz e de estacionamento traseiro, sensores de luz e chuva e ar condicionado automático.

No interior ressaltam os bancos com motivo "camuflagem", podendo, em opção, serem em pele.

O topo de gama é proposto com o nível Sport, com detalhes desportivos na carroçaria e interior de cada um dos modelos, e pela pintura opcional Cinzento Mate.

O Fiat 500 ganha de série jantes em liga leve de 16 polegadas, faróis de nevoeiro, novo tabliê com tom em titânio e ecrã TFT de sete polegadas.





Já a variante 500L é enriquecida com jantes em liga leve de 17 polegadas, vidros escurecidos e luz ambiente.

Lá dentro ressaltam o retrovisor eletro-cromático, revestimentos específicos em Tecnoprene Preto, vidros escurecidos e luz ambiente.

O apoio à condução é reforçado pelo sistema de assistência à travagem em cidade.

O 500X, por sua vez, oferece jantes em liga leve de 18 polegadas em preto escovado, que podem ser de 19 polegadas em opção, e a cor Cinzento Moda Mate para a carroçaria.





Acessórios para todos os gostos

Vários pacotes opcionais de acessórios são propostos para os Fiat 500, 500X e 500L.

O pack Magic Eye, apenas para nível Cross, compreende sensores de estacionamento e câmara traseira, pack Navi e pack ADAS com monitorização de ângulos mortos e cruise control adaptativo.

O pack Comfort, disponível nos níveis Cult, Cross e Sport, inclui ar condicionado automático e bancos ajustáveis.





A esse pacote soma-se o pack Visibility com faróis dianteiros xénon, retrovisor eletro-cromático e sensores de luz e de chuva.

Às ofertas opcionais soma-se o pack de iluminação Full LED para todos os níveis de equipamento.

Desconhecidos são os preços para cada modelo e para cada uma das versões, sabendo-se que as encomendas para o Fiat 500 já estão abertas.

