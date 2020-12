Novos Fiat Panda e Tipo já estão disponíveis. Saiba o que mudou

A Fiat acaba de apresentar os renovados Tipo e Panda, que chegam com grandes novidades ao nível do alinhamento da gama.

A gama Tipo ganhou uma inédita versão Cross, mais aventureira, que aumenta o catálogo do modelo italiano. Distribuído por versões Life e Cross, o Fiat Tipo distribui-se por cinco níveis de equipamento - Tipo, City Life, Life, Cross e City Cross - e por três tipos de carroçaria: berlina de quatro portas, cinco portas e carrinha Station Wagon.

A maior novidade da gama é a versão Tipo Cross, exclusiva da carroçaria Hatchback de cinco portas e que aproxima o Tipo da imagem das propostas mais aventureiras da marca.

Com preços a começar nos 18.850 euros para a versão de cinco portas, nos 21.850 euros para o Tipo Cross e nos 20.350 euros para a Station Wagon, o renovado Tipo - lançado em 2016 - apresenta-se com o motor 1.0 Turbo a gasolina Firefly de 100 cv e os Diesel Multijet 1.3 com 95 cv e 1.6 com 130 cv.

No caso do Panda, que este ano celebra 40 anos de vida, destaca-se a introdução da variante Panda Sport na gama. A isso ainda se junta a nova motorização "mild-hybrid" 1.0 de três cilindros com 70 cv, também presente no Fiat 500. Quanto às versões 4x4, surgem associadas ao motor 0,9 litros Twin Air que produz 85 cv.

O novo Fiat Panda está disponível com cinco versões distintas: Panda, City Life, Sport, City Cross e Cross.