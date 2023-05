A celebrar esta segunda-feira os 100 anos da icónica fábrica Lingotto, nos arredores de Turim, a Fiat antecipa detalhes dos seus futuros modelos.

Fiat festeja 100 anos de Lingotto e dá pistas para novos modelos

No vídeo Shaping the Future, que celebra a efeméride, o director executivo da fabricante italiana explica o que se poderá esperar já no próximo ano.

"Na Fiat, pensamos que Lingotto e a pista" construída no topo do edifício "são tão importantes que merecem tornar-se ‘marcos de design’, sublinha Olivier François.

"A forma oval de La Pista 500 inspira novos produtos interiores, enquanto a fachada", com as suas janelas ligeiras, "também se tornará uma assinatura distintiva dos futuros modelos".

O edifício Lingotto encontrou a sua nova vocação em Turim nos anos 80, ao ter como símbolo central a colecção de Giovanni e Marella Agnelli.

A abertura da La Pista 500 volta a ligar o público com a identidade original deste local especial, fundindo o passado com raízes novas, inovadoras e vitais.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?