Vai tranquilamente a acelerar o seu Ferrari de 350 mil euros numa auto-estrada livre de trânsito quando começa a cheirar-lhe a queimado.





Ferrari de 350 mil euros arde de forma espontânea em auto-estrada

Sem perceber muito bem o que está a acontecer, encosta na berma para, de repente, ver o seu super desportivo a ser devorado pelas chamas que irromperam do motor.





Foi o que sucedeu ao infeliz condutor do que parece ser um Ferrari 488 Pista Spider meio carbonizado

O sinistro aconteceu no último sábado numa auto-estrada alemã nos arredores de Lauf an der Pegnitz, no sul da Baviera.

Quando os bombeiros chegaram, apenas tiveram tempo de apagar o fogo no motor, sendo praticamente impossível salvar o bólide.

Estão ainda por determinar as causas do sinistro mas recorde-se que, no ano passado, a subsidiária americana da marca "chamou" às oficinas mais de 2.000 super carros.

Em causa estavam problemas técnicos na extracção dos gases do combustível que, nos casos mais graves, poderiam originar focos de incêndio.

Com 4.610 mm de comprimento por 1.980 mm de largura e 1.210 mm de altura, o 488 Pista Spider recorre a vários elementos em fibra de carbono para garantir um peso de apenas 1.380 quilos.

A "movê-lo" está um bloco V8 biturbo de 3.9 litros, com 720 cv de potência e 770 Nm de binário, para uma velocidade máxima de 340 km/hora.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?