Este Ferrari 599 GTB com 900 cv é o carro de Drift mais louco de sempre

Não é preciso ser um ávido seguidor de competições de drift para perceber que este tipo de corridas está repleta de 350Z’s, Skylines e Supras, mas a verdade é que qualquer um destes fica longe do "monstro" de drift que aqui lhe trazemos: um Ferrari 599 GTB!

Sim, isso mesmo, um Ferrari transformado numa máquina de queimar borracha. A culpa é do italiano Federico Sceriffo, piloto de Formula Drift, que o deixou com 900 cv de potência, graças a dois enormes superchargers Rotrex que dão um "boost" ao bloco V12 de 6.0 litros que equipa o 599 GTB de série.

Gostos dificilmente se discutem e estamos seguros que haverá quem olhe de lado para este Ferrari 599 GTB Formula Drift e o vejo como algo "contra-natura", mas a verdade é que Federico Sceriffo criou uma máquina verdadeiramente infernar. Disso ninguém pode duvidar.

Infelizmente a estreia do 599 GTB no campeonato de Fórmula Drift de 2018 foi para esquecer, já que este Ferrari pegou fogo durante a segunda ronda. Ainda assim, Federico Sceriffo escapou sem qualquer arranhão.

We had some flames at #FDLB but Federico Sceriffo is OK! Catch the Top 16 LIVE at 6 PM Eastern right here: https://t.co/CNQsDc90yM pic.twitter.com/RtpqWyzl6p