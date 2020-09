Levava um Ferrari F40 para fazer campismo no meio do mato?

A história já tem alguns anos mas continua a surpreender pela loucura dos privilegiados que podem ter um super carro nas mãos para usá-lo nas situações mais idiotas!

Um grupo de multimilionários apaixonados por carros de excepção, que se ocultava sob o nome de Car Guy, tornou-se famoso por levar os seus bólides para os locais mais insólitos.

Um deles decidiu carregar um Ferrari F40 para lá do tejadilho, para um fim-de-semana de campismo passado no meio do nada.

É ver o modelo avaliado em mais de 1 milhão de euros a andar por estradas pedregosas até chegar às margens de um ribeiro.

E, para mostrar que a situação não é nada de anormal, o condutor abriu a porta do motor para mostrar a beleza do bloco V8 biturbo de 2.9 litros, enquanto almoça com o amigo ao lado de uma vulgar tenda de campismo.

