Este Bugatti custa 80 mil euros mas só o pode ter se já tiver o Mistral

Há uma nova edição especial da Bugatti que custa apenas 80 mil euros: chama-se Baby II Carbon Edition e destina-se aos "aceleras" mais pequeninos.

Decalcado do Type 35, este desportivo de outros tempos, desenvolvido em parceria com a Little Car Company, é uma réplica 100% eléctrica à escala 3:4.

Um dos principais pontos de interesse neste carro é a adopção exaustiva da fibra de carbono em elementos como a grelha, o radiador, o tabliê e o volante.

A alimentação do motor eléctrico de 10 kW (13,6 cv), capaz de acelerar até aos 70 km/hora, é feito por uma bateria de 2,8 kWh.

Se os 80 mil euros que custa já condiciona os potenciais pretendentes ao brinquedo, outra cláusula irá torná-lo ainda mais exclusivo.

O Bugatti Baby II Carbon Editions só poderá ser comprado por um dos felizes contemplados com o Bugatti Mistral.

Equipado com um bloco W16 quadturbo de 1,600 cv, está limitado a 99 exemplares e o seu preço de partida ronda os 5 milhões de euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?