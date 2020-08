Emoções à flor da pele: António Félix da Costa é o novo campeão de Fórmula E

António Félix da Costa consagrou-se este domingo como o novo campeão de Fórmula E pela DS Techeetah, ao terminar a nona corrida de Berlim no segundo lugar.

O feito foi de tal forma assombroso que a própria organização do campeonato de monolugares 100% eléctricos publicou no Youtube um vídeo que faz o "apanhado" dos altos e baixos por que o piloto luso passou.

Para além de ser o único piloto a vencer corridas na Fórmula E por três equipas diferentes, tornou-se igualmente o único a sagrar-se campeão quando ainda faltam duas jornadas na pista construída no aeroporto Tempelhof da capital alemã.

Partindo do segundo lugar da grelha, o português chegou a liderar durante várias voltas, mas foi ultrapassado pelo companheiro de equipa, o francês Jean-Éric Vergne, que venceu a corrida.

A segunda posição, no entanto, foi suficiente para o piloto de Cascais festejar o título de pilotos, enquanto a sua DS Techeetah festejou também o triunfo no Mundial por equipas, quando ainda faltam duas corridas para o final do campeonato.

António Félix da Costa somou 19 pontos e chegou aos 156, que o deixam a salvo dos adversários nas duas corridas que faltam disputar, na capital alemã. Vergne soma 80 e o alemão Max Gunther (Nissan) tem 69 pontos.

"Estou sem palavras", comentou o campeão português após a corrida. "Só me vieram à ideia os momentos difíceis por que passei. Estive perto de desistir, mas continuei devido às pessoas que estavam comigo".

